Plano de pavimentação chega ao Parque Astúrias com obras em cinco ruas

O plano de pavimentação que está sendo executado pela Prefeitura de Suzano chega ao Parque Astúrias, em Palmeiras, para melhorar a condição de deslocamento das ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza.

A ordem de serviço para início das intervenções nas vias foi assinada pelo prefeito Pedro Ishi na noite desta quarta-feira (01/07) junto com o deputado estadual Paulo Batista dos Reis, o deputado Reis, que intermediou os recursos que viabilizarão as obras de infraestrutura viária. Os dois anunciaram a novidade durante encontro com moradores realizada em uma das chácaras situadas nesta localidade.

A previsão é de que as atividades se desenvolvam ao longo do segundo semestre deste ano e qualifiquem o corredor de ônibus (linha 12TR - Terminal Norte/Magic City, via Jardim Brasil) que atende a população local, além de favorecer a mobilidade de todos os moradores que utilizam estes acessos diariamente para chegar ao trabalho.

O cronograma de ações prevê a construção de guias e sarjetas, base, sub-base e obras de drenagem, que antecederão a etapa final de pavimentação, com o piso intertravado que será instalado nas vias, a partir do investimento de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão conquistados pelo apoio do deputado Reis junto ao governo estadual, e o restante garantido por meio de contrapartida municipal. A empresa responsável pelas obras será a Renov Pavimentação e Construções Ltda. Também está prevista a instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todas as cinco ruas beneficiadas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as atividades promoverão uma grande transformação na mobilidade do bairro. “Estaremos atuando nessas vias já no início deste semestre, para concluir todas as frentes necessárias antes da pavimentação. A população terá um ganho significativo com ações que serão executadas”, ressaltou o titular da pasta.

O deputado Reis destacou a parceria com a Prefeitura de Suzano para que a obra pudesse começar a se tornar realidade. "Agradeço a participação do prefeito Pedro Ishi e de toda a sua equipe. Desde o início, quando trouxemos essa demanda para cá, fomos muito bem acolhidos e atendidos, inclusive pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Por isso, parabenizo por esse compromisso com a população, principalmente com as pessoas que mais precisam. Sem dúvida, essas intervenções vão trazer muita dignidade e qualidade de vida para os moradores do Parque Astúrias", disse o parlamentar.

Os serviços nestas cinco vias se integram ao pacote de pavimentação que está alcançando diferentes bairros de Palmeiras. No último sábado (27/06), por exemplo, foi confirmada a autorização para o início das obras de pavimentação da rua Antônio Binotti, no Jardim Belém. A intervenção contemplará aproximadamente 500 metros de extensão da via, com implantação de pavimento asfáltico, guias e sarjetas.

No mês de maio, tiveram início as obras de pavimentação das ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição, nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista. Os trabalhos contemplarão 5.160 metros quadrados de pavimentação, implantação de drenagem pluvial, construção de 1.650 metros de guias e sarjetas e melhorias estruturais em 869 metros de vias, com previsão de conclusão até o fim deste ano.

Também seguem em andamento as obras de infraestrutura viária no Parque Heroísmo, que beneficiarão as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e rua Dez. O projeto prevê implantação do sistema de drenagem, construção de guias e sarjetas e pavimentação asfáltica.

O prefeito afirmou que o plano de pavimentação está alcançando toda a cidade. “Finalizamos o primeiro semestre anunciando obras de pavimentação e começamos o segundo semestre confirmando mais obras. Temos a satisfação de chegar no Parque Astúrias, ao lado do deputado Reis, para reforçar nosso compromisso com esta localidade, assim como temos feito com tantos outros bairros do município”, declarou o chefe do Executivo.

Presenças

Entre os demais presentes durante o evento para o anúncio da obra estavam o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; e o engenheiro responsável pela obra, Emerson Pinheiro.