GPA flagra descarte irregular em área de proteção na estrada dos Fernandes

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano flagrou o descarte irregular de resíduos sólidos em Área de Proteção Ambiental (APA), na estrada dos Fernandes, próximo ao rio Guaió. Um homem dirigindo um carro do modelo Saveiro foi visto chegando ao local carregado com placas de madeirite. Ao perceber a presença das equipes, o condutor tentou evadir, mas foi interceptado.

A área encontrava-se cercada com telhas de zinco, sendo verificada a existência de diversos pontaletes delimitando pequenos lotes. Uma equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos foi acionada para derrubar a estrutura com auxílio de retroescavadeira. O homem foi liberado e o caso encaminhado às equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.