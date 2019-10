Alunos de escola do Jardim Margareth promovem feira de empreendedorismo

A Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, no Jardim Margareth, encerrou a semana com a Feira Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), organizada pelos próprios alunos participantes do projeto, que visa desenvolver habilidades e comportamentos por meio do autoconhecimento e do espírito de coletividade. A iniciativa é realizada pelas Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Temperos, brinquedos feitos com materiais recicláveis, sachês e borrifadores de ervas aromáticas são alguns dos itens produzidos e comercializados pelas crianças durante o evento aberto, prestigiado pela comunidade local. Na oportunidade, os participantes puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos sete meses com o JEPP.



De acordo com a coordenadora de projetos da Educação, Rafaela Rodrigues, no início do ano, os professores da unidade receberam uma capacitação sobre o tema e o trabalho foi desenvolvido entre os meses de março e outubro. A diretora da unidade, Tatiane José da Silva, explicou que a proposta levada ao ensino fundamental foi adaptada na escola para os alunos da educação infantil. “Os professores abraçaram a ideia e também criaram atividades empreendedoras de acordo com o perfil dos pequenos. Esperávamos uma participação tímida da comunidade, mas superou as expectativas. Os pais ficaram empolgados e ajudaram as crianças neste processo”, disse.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, parabenizou os alunos e destacou a importância do empenho da equipe escolar. “Iniciamos o JEPP como um projeto-piloto e hoje oito unidades estão envolvidas. A intenção é expandir cada vez mais. Cabe a cada escola avaliar e decidir pela implantação da iniciativa, já que é um trabalho coletivo focado no desenvolvimento humano, abordando diversos conhecimentos em sala de aula para a efetiva resolução de problemas”, afirmou.

A responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Turismo de Suzano, Ana Rosa Augusto, também prestigiou o evento, que ainda recebeu a visita do chefe da pasta, André Loducca. “Pesquisamos projetos que dialogassem com as propostas da Educação. Enxergamos que é fundamental abordar essa cultura empreendedora desde cedo. Toda orientação será bagagem para essas crianças no futuro, com conhecimentos prévios sobre produto, preço, funcionalidade e até mesmo atendimento ao público”, explicou ele.

O projeto inclui ainda as Escolas Municipais Professor Damásio Ferreira dos Santos (Vila Sol Nascente), Ângela Martins de Oliveira (Jardim Dora), Sérgio Simão (Jardim Europa), Professor Manoel Vicente Ferreira Filho (Vila Helena), Odário Ferreira da Silva (Vila Rica), Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer (Recanto São José) e Vereador Waldemar Calil (Sesc). Cada uma delas também é responsável por promover uma feira para comercializar o que criaram ao longo dos últimos meses.