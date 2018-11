Apae de Suzano realiza no próximo sábado 'Noite da Pizza do Bem'

Com o objetivo de angariar fundos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzano (Apae) realiza, no próximo sábado, dia 24, a ‘Noite da Pizza do Bem’. O evento será realizado no espaço da Academia Lotus, localizado na Avenida Armando de Salles Oliveira, 2.298, no Centro de Suzano.

Segundo organizadores, a 8ª edição do ‘Noite da Pizza do Bem’ acontecerá das 18 às 22 horas. Os convites estão à venda por R$ 25, o que equivale a uma pizza. Interessados em ajudar a instituição filantrópica, ou obter informações sobre a festa, poderão entrar em contato no número 4747-1424 ou 4748-9868.

Capacidade

Hoje, a Apae Suzano atende 230 crianças, com faixa etária de 0 a 50 anos, nas áreas de Educação, Social e Saúde. A instituição realiza anualmente eventos para angariar fundos, com o objetivo de aprimorar o espaço físico, manutenção pessoal e de equipamentos, além de outras melhorias especialmente voltadas aos atendidos.

Diretores reforçam que, além de eventos beneficentes, a instituição busca promover e articular ações em defesa dos direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio às famílias, entre outros meios que permitam à melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras de deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.