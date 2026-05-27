Aplicação de asfalto na Vila Figueira avança com obras na rua Shoichi Masuda

Os trabalhos de pavimentação e recapeamento de vias em Suzano seguem avançando e contemplam, nesta etapa, o bairro Vila Figueira, com a aplicação de asfalto na rua Shoichi Masuda. O prefeito Pedro Ishi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanharam a execução dos serviços na manhã desta quarta-feira (27/05).

Ao todo, serão implantados 500 metros de novo pavimento na via. No trecho entre as ruas Adelino Matias e Kaneji Kodama será realizado o asfaltamento completo, incluindo a construção de guias e sarjetas. Já entre a rua Kaneji Kodama e a avenida Antônio Marques Figueira, a intervenção contempla o recapeamento asfáltico.

A obra representa investimento de R$ 1,69 milhão, sendo a maior parte do recurso proveniente do governo federal e o restante de contrapartida da administração municipal.

Além da rua Shoichi Masuda, os investimentos também contemplam o recapeamento de trecho da rua Kaneji Kodama, no mesmo bairro. A via está passando por requalificação no trecho entre as ruas Vereador Romeu Graciano e Leila Margarida Takeuchi.

Outras vias

A região do Jardim Colorado também vem recebendo importantes intervenções de infraestrutura viária. Neste mês, foram executados serviços na rua Ipês, no trecho entre as avenidas Brasília e Taiaçupeba, na Vila Urupês.

As melhorias nesta localidade também incluem a requalificação de um trecho de 352 metros da rua Jeca Tatu, entre as ruas Gato Cinzento e Professor Jeremia, além de obras de drenagem nas ruas Guilherme e Ipês e na avenida Taiaçupeba.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 7,4 milhões nessas intervenções, sendo R$ 6,8 milhões em recursos federais e R$ 600 mil de contrapartida municipal.

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Na terça-feira da última semana (19/05), o prefeito Pedro Ishi anunciou um novo pacote de investimentos voltado à pavimentação e ao recapeamento em diversas regiões da cidade. Ao todo, serão destinados R$ 75 milhões por meio de recursos municipais, estaduais e federais.

Esse conjunto de investimentos integra as ações de infraestrutura viária que vêm sendo executadas desde o início da atual gestão, contemplando diferentes regiões do município, como o eixo Centro-Casa Branca, com o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; a região do Colorado, com obras na Vila Urupês; a região sul, com 14 vias recebendo melhorias; e o Parque Maria Helena.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos destacou os benefícios diretos das intervenções para a mobilidade urbana da região. “Estamos acompanhando de perto cada etapa dessas obras, que são fundamentais para garantir melhores condições de circulação e mais segurança para motoristas e pedestres. A Vila Figueira é uma região estratégica, com ligação importante à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), e essas melhorias representam mais infraestrutura e qualidade de vida para quem vive e circula pelo bairro”, afirmou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito ressaltou que os investimentos fazem parte de um planejamento amplo de modernização viária. “Estamos avançando com um trabalho contínuo em diferentes regiões da cidade, levando infraestrutura e ampliando a mobilidade urbana. Essas intervenções representam nosso compromisso com o desenvolvimento de Suzano e refletem uma atuação planejada, construída em parceria com outras esferas de governo para atender às demandas da população”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.