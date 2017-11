Após cinco dias da queda de um muro em escola, alunos retornam para salas de aula

As aulas da Escola Municipal (EM) Vereador Antônio Teixeira, localizado no Jardim Monte Cristo, reiniciam nesta quarta-feira (22) para 98 alunos. As atividades foram paralisadas quando duas salas da unidade ficaram danificadas, após o muro de uma oficina desabar no local. De acordo com a Prefeitura, equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos trabalharam neste fim de semana para recuperar o telhado dos lugares atingidos.

O DS esteve na escola nesta terça-feira (21) pela manhã e constatou que estava sendo realizada a limpeza das salas e do pátio. Além disso, havia dois funcionários fazendo reparos em janelas, que foram danificadas, segundo eles, por vândalos.

"Apesar do susto, não houve prejuízos e todas as medidas necessárias foram tomadas. A maior parte das obras já está concluída, restando fazer a colocação do forro das salas afetadas e também a pintura. Todos os funcionários se engajaram no mutirão para garantir a limpeza e retomaremos a rotina como um dia normal e com segurança para os nossos alunos", destacou o secretário de Educação, Nazih Youssef Franciss.

Agentes da Defesa Civil realizaram desde a manhã de sexta-feira, a retirada de concretos do muro, de 1,10 metro de altura e 20 metros de extensão, que ficava ao lado da unidade de ensino. Ninguém ficou ferido, já que durante o desabamento, as crianças e funcionários haviam saído do local 15 minutos antes. De acordo com os técnicos da Defesa Civil, o muro foi construído irregularmente pelo responsável de um estabelecimento comercial. O prédio foi vistoriado e constatou-se que a estrutura não foi afetada.

As aulas estão suspensas desde sexta-feira (17) para crianças, de 4 meses a 3 anos. Nesta quarta-feira (22), segundo a Secretaria de Educação, os alunos, que ficavam nas duas salas atingidas, serão realocados para locais alternativos da unidade, como brinquedoteca e sala dos professores, que serão adaptadas até que a obra esteja concluída. Até o próximo fim de semana, a Prefeitura pretende concluir a revisão da parte elétrica e a instalação do forro de PVC nas salas afetadas.