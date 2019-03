Aprovados no concurso da Educação de Suzano começam a ser convocados

A Prefeitura de Suzano iniciou a convocação dos aprovados no concurso público nº 002/2018, da Secretaria Municipal de Educação. Neste primeiro momento, foram chamados 70 candidatos que concorreram às funções de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Cozinheiro Escolar e Professor de Educação Básica I, incluindo nomes da lista especial.

Os convocados devem se dirigir até sexta-feira (15) ao Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro), das 8 às 17 horas, para demonstrarem interesse nos cargos e tomarem ciência da documentação necessária que precisa ser apresentada em até 15 dias, com possibilidade de prorrogação do prazo. As listas com os nomes podem ser conferidas no sitewww.suzano.sp.gov.br, na área “Imprensa Oficial”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, as convocações seguem conforme a demanda de necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Neste momento, estão sendo chamados os aprovados para preencher as vagas de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Cozinheiro Escolar e Professor de Educação Básica I.

O concurso ainda prevê oportunidades para Agente de Segurança Escolar (10 vagas), Agente Escolar (10 vagas), Auxiliar de Atividades Escolares (10 vagas), Auxiliar de Secretaria (1 vaga), Secretário de Escola (5 vagas), Diretor de Escola (10 vagas), Professor de Educação Básica Adjunto (5 vagas), Professor de Educação Básica II – Artes (8 vagas), Professor de Educação Básica II – Educação Física (7 vagas), Motorista de Transporte Escolar (1 vaga) e Operador de Som (1 vaga).

A prova objetiva foi aplicada em outubro do ano passado, com mais de 47,1 mil inscritos concorrendo a 98 vagas em 14 funções. Ainda houve prova de títulos e prova prática na disputa para a maior parte dos cargos. O prazo de validade do concurso público nº 002/2018 será de um ano, a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.