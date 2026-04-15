Obras avançam para construção de nova unidade escolar no local da antiga Emeb Tom Jobim em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz segue avançando com as obras para a construção de uma nova unidade escolar no local onde funcionava a antiga Emeb Tom Jobim. Após a conclusão da etapa de demolição da estrutura anterior, iniciada para viabilizar a renovação completa do espaço, os trabalhos entram agora em uma nova fase, com foco na construção de uma escola moderna, mais segura e adequada às necessidades da comunidade escolar.



O novo equipamento educacional está sendo planejado para oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem, com infraestrutura atualizada, ambientes amplos e adequados ao desenvolvimento pedagógico. A proposta é garantir mais conforto para alunos e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço mais organizado e funcional para as atividades escolares.



A iniciativa faz parte do conjunto de ações da administração municipal voltadas à melhoria contínua da qualidade da educação pública, com investimentos na reestruturação física das unidades escolares. A substituição da antiga estrutura por um novo prédio permitirá atender de forma mais eficiente a demanda da região, acompanhando o crescimento da cidade e as necessidades da população.



Outro ponto importante do projeto é a preocupação com a acessibilidade e a inclusão, assegurando que o novo espaço esteja preparado para receber todos os alunos com segurança e igualdade de condições. Além disso, a modernização da unidade contribui para a valorização dos profissionais da educação, que passam a contar com melhores condições de trabalho.



“Com o avanço das obras, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Por meio da Secretaria de Obras, seguimos investindo em infraestrutura moderna e eficiente, que atende às necessidades da comunidade e contribui para o crescimento de Ferraz de Vasconcelos como um todo”, destaca o Secretário de Obras, Eduardo Paiva.