Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 15 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Obras avançam para construção de nova unidade escolar no local da antiga Emeb Tom Jobim em Ferraz

Após demolição da estrutura anterior, município dá sequência ao projeto de modernização da rede de ensino

15 abril 2026 - 11h27Por De Ferraz
A proposta é garantir mais conforto para alunos e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço mais organizado e funcional para as atividades escolares.A proposta é garantir mais conforto para alunos e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço mais organizado e funcional para as atividades escolares. - (Foto: Divulgação/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz segue avançando com as obras para a construção de uma nova unidade escolar no local onde funcionava a antiga Emeb Tom Jobim. Após a conclusão da etapa de demolição da estrutura anterior, iniciada para viabilizar a renovação completa do espaço, os trabalhos entram agora em uma nova fase, com foco na construção de uma escola moderna, mais segura e adequada às necessidades da comunidade escolar.

O novo equipamento educacional está sendo planejado para oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem, com infraestrutura atualizada, ambientes amplos e adequados ao desenvolvimento pedagógico. A proposta é garantir mais conforto para alunos e profissionais da educação, além de proporcionar um espaço mais organizado e funcional para as atividades escolares.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações da administração municipal voltadas à melhoria contínua da qualidade da educação pública, com investimentos na reestruturação física das unidades escolares. A substituição da antiga estrutura por um novo prédio permitirá atender de forma mais eficiente a demanda da região, acompanhando o crescimento da cidade e as necessidades da população.

Outro ponto importante do projeto é a preocupação com a acessibilidade e a inclusão, assegurando que o novo espaço esteja preparado para receber todos os alunos com segurança e igualdade de condições. Além disso, a modernização da unidade contribui para a valorização dos profissionais da educação, que passam a contar com melhores condições de trabalho.

“Com o avanço das obras, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. Por meio da Secretaria de Obras, seguimos investindo em infraestrutura moderna e eficiente, que atende às necessidades da comunidade e contribui para o crescimento de Ferraz de Vasconcelos como um todo”, destaca o Secretário de Obras, Eduardo Paiva.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado de Tiradentes
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado de Tiradentes

Meio Ambiente atende 148 cães e gatos durante mutirão de castração
Cidades

Meio Ambiente atende 148 cães e gatos durante mutirão de castração

Projeto Agente Mirim reforça educação para o trânsito entre alunos da rede municipal de Ferraz
Cidades

Projeto Agente Mirim reforça educação para o trânsito entre alunos da rede municipal de Ferraz

Alunos da Emeb Abílio Secundino Leite em Ferraz vive momentos de muita diversão no Magic City
Cidades

Alunos da Emeb Abílio Secundino Leite em Ferraz vive momentos de muita diversão no Magic City

Prefeitura de Ferraz ajusta expediente para o feriado de Tiradentes e mantém serviços essenciais
Cidades

Prefeitura de Ferraz ajusta expediente para o feriado de Tiradentes e mantém serviços essenciais

Ferraz fortalece apoio a MEIs com atendimento especializado ao empreendedor
Cidades

Ferraz fortalece apoio a MEIs com atendimento especializado ao empreendedor