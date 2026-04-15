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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz ajusta expediente para o feriado de Tiradentes e mantém serviços essenciais

Repartições municipais fecham nos dias 20 e 21 de abril; áreas de urgência e atendimento contínuo seguem em funcionamento

15 abril 2026 - 12h01Por De Ferraz
Conforme o cronograma estabelecido, o atendimento administrativo será suspenso nos dias 20 e 21 de abril, com retomada das atividades na quarta-feira (22), a partir das 8 horas.Conforme o cronograma estabelecido, o atendimento administrativo será suspenso nos dias 20 e 21 de abril, com retomada das atividades na quarta-feira (22), a partir das 8 horas. - (Foto: Jonathan Andrade/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz anunciou mudanças no expediente das repartições públicas em razão do feriado de Tiradentes. Conforme o cronograma estabelecido, o atendimento administrativo será suspenso nos dias 20 e 21 de abril, com retomada das atividades na quarta-feira (22), a partir das 8 horas.

Durante o período, os serviços considerados essenciais serão mantidos, a fim de assegurar o atendimento à população. A Defesa Civil atuará em regime de plantão 24 horas, podendo ser acionada pelo telefone 199. Em situações de emergência, permanecem disponíveis os atendimentos do Corpo de Bombeiros (193) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

O serviço de ambulância e transporte sanitário continuará operando em sistema de plantão, garantindo suporte às demandas da área da saúde. Já a Guarda Civil Municipal seguirá com patrulhamento e atendimento regular, reforçando a segurança no município ao longo do feriado.

As feiras livres ocorrerão normalmente, sem alterações. O Velório Municipal manterá seu funcionamento habitual, enquanto os cemitérios da cidade permanecerão abertos diariamente, no horário das 8h às 17h, possibilitando o acesso da população.

A administração municipal reforça a importância do uso consciente dos canais de emergência, medida fundamental para assegurar agilidade no atendimento e a eficiência dos serviços prestados durante o feriado prolongado.

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