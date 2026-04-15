Alunos da Emeb Abílio Secundino Leite em Ferraz vive momentos de muita diversão no Magic City

Cerca de 100 crianças da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Abílio Secundino Leite viveram um momento de muita diversão e animação no Parque Aquático Magic City. A ação é uma parceria da Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd) e a empresa ATT Transportes.





Logo pela manhã, os ônibus já estavam na porta da escola para levar as crianças do 5° ano, que estavam muito animadas com a experiência. A aluna Júlia comentou: “Estou muito animada, quero ir em todos os tobogãs do parque”.

Além de um dia inteiro no parque, as crianças receberam o café da manhã, almoço e café da tarde.

O policial Sandro Godoi, instrutor do Proerd, relata: “Viver um momento de diversão com as crianças é muito importante, o mundo também é um ambiente lúdico, sair da sala de aula cria enormes possibilidades”, pontuou.





Sobre o Proerd



O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que tem por objetivo evitar que crianças e adolescentes iniciem o seu uso.