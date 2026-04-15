Meio Ambiente atende 148 cães e gatos durante mutirão de castração

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no último sábado (11/04) a castração de 148 animais, sendo 83 gatos e 65 cães, em mais uma edição do mutirão periódico. A ação ocorreu na Escola Municipal Victor Salviano, no Miguel Badra, bairro da região norte de Suzano, com o objetivo de promover controle populacional e saúde.

A iniciativa faz parte do programa permanente que estabelece uma agenda de atendimentos ao longo do ano nas três regiões da cidade. Assim como nas demais edições, são realizados procedimentos gratuitos de esterilização, microchipagem e cadastro no Registro Geral Animal (RGA), assegurando identificação e mais segurança para os pets.

O programa teve início em 2018 e já soma 11.711 cães e gatos atendidos, se estabelecendo como uma das principais políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Durante os mutirões, os tutores também recebem orientações técnicas sobre os cuidados em casa durante o pré e o pós-operatório, garantindo a recuperação adequada.

O local e o horário da próxima edição ainda estão sendo definidos. Para participar, é necessário realizar inscrição por meio do link http://bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O cadastro antecipado permite organizar o fluxo de atendimento e assegurar melhores condições sanitárias durante a realização das cirurgias. A pasta reforça a importância do comparecimento no horário agendado e do cumprimento das orientações, como o jejum dos animais, para que o procedimento seja feito com segurança.

Após a inscrição, os tutores receberão informações e poderão entrar em contato exclusivamente por WhatsApp. A ferramenta é utilizada para validação de informações e detalhes como data, horário e local do atendimento. A secretaria reforça que é fundamental informar um número correto e em funcionamento no cadastro, garantindo o recebimento de todas as instruções necessárias.

“Nosso planejamento contínuo leva o mutirão de castração para as principais regiões da cidade, permitindo oferecer o serviço à cada vez mais animais e fortalecer as ações de proteção e bem-estar, com foco no controle populacional e na qualidade de vida”, frisou o secretário André Chiang.