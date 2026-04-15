Projeto Agente Mirim reforça educação para o trânsito entre alunos da rede municipal de Ferraz

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realizou nesta quarta-feira (15) mais uma edição do Projeto Agente Mirim, iniciativa voltada à educação para o trânsito entre estudantes da rede municipal. Esta atividade ocorreu na sede da pasta, na Vila Romanópolis, e reuniu alunos do 3º ano da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Halim Abissamra.



A ação foi estruturada em etapas complementares, unindo conteúdo teórico e vivência prática. No primeiro momento, os estudantes receberam orientações sobre sinalização básica, regras de circulação e comportamentos seguros no trânsito. Em seguida, participaram de uma roda de conversa com agentes e orientadores do projeto, ampliando o entendimento por meio do diálogo e da troca de experiências.



Na etapa prática, as crianças tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em uma mini pista que simula situações do cotidiano urbano. O espaço, equipado com faixa de pedestres, semáforos e sinalizações, permitiu que os alunos conduzissem motos elétricas infantis sob supervisão, exercitando, de forma lúdica e segura, conceitos de cidadania e responsabilidade.



O encerramento da atividade contou com um momento de integração e lazer, com brinquedo inflável e distribuição de pipoca e algodão-doce, proporcionando uma experiência completa e acolhedora aos participantes.



De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, o projeto cumpre um papel estratégico na formação cidadã. “Trabalhar a educação para o trânsito desde a infância é fundamental para desenvolver comportamentos mais seguros e responsáveis. O Agente Mirim alia aprendizado e prática de forma eficaz, contribuindo para um trânsito mais humano no futuro”, afirmou.



A Secretaria informa que o Projeto Agente Mirim terá continuidade ao longo de todo o ano letivo, com a ampliação do atendimento a outras unidades da rede municipal, fortalecendo a cultura de segurança viária no município.