Ferraz fortalece apoio a MEIs com atendimento especializado ao empreendedor

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, disponibiliza atendimento especializado voltado a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários, em parceria com o Sebrae Aqui.
O serviço oferece suporte completo para quem deseja abrir um negócio, se formalizar ou aprimorar sua atuação no mercado, com orientações sobre gestão, planejamento, vendas e desenvolvimento empresarial. A iniciativa busca facilitar o acesso à informação e incentivar o crescimento sustentável dos empreendimentos locais.
O reconhecimento do trabalho desenvolvido reforça o papel estratégico do Sebrae Aqui no município, aproximando os empreendedores dos serviços de apoio e ampliando as oportunidades de capacitação e orientação.
Atualmente, os atendimentos são realizados por meio de parceria entre o Sebrae e a administração municipal, o que permite ampliar o alcance dos serviços e fortalecer o ambiente de negócios na cidade.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, a ação integra as políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. “Contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia local e a valorização dos pequenos negócios”, conclui o secretário.
Os interessados podem buscar atendimento presencial na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, onde recebem orientações personalizadas de acordo com suas necessidades.
Com a iniciativa, a administração municipal reafirma o compromisso de apoiar o empreendedorismo e oferecer condições para que mais moradores possam desenvolver seus próprios negócios com segurança e planejamento.