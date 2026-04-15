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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Cidades

Ferraz fortalece apoio a MEIs com atendimento especializado ao empreendedor

Parceria com o Sebrae Aqui amplia acesso a orientações e impulsiona o desenvolvimento de pequenos negócios no município

15 abril 2026 - 10h43Por De Ferraz
A iniciativa busca facilitar o acesso à informação e incentivar o crescimento sustentável dos empreendimentos locais.A iniciativa busca facilitar o acesso à informação e incentivar o crescimento sustentável dos empreendimentos locais. - (Foto: Vinícius Cavalcante/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, disponibiliza atendimento especializado voltado a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários, em parceria com o Sebrae Aqui.

O serviço oferece suporte completo para quem deseja abrir um negócio, se formalizar ou aprimorar sua atuação no mercado, com orientações sobre gestão, planejamento, vendas e desenvolvimento empresarial. A iniciativa busca facilitar o acesso à informação e incentivar o crescimento sustentável dos empreendimentos locais.

O reconhecimento do trabalho desenvolvido reforça o papel estratégico do Sebrae Aqui no município, aproximando os empreendedores dos serviços de apoio e ampliando as oportunidades de capacitação e orientação.

Atualmente, os atendimentos são realizados por meio de parceria entre o Sebrae e a administração municipal, o que permite ampliar o alcance dos serviços e fortalecer o ambiente de negócios na cidade.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, a ação integra as políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. “Contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia local e a valorização dos pequenos negócios”, conclui o secretário.

Os interessados podem buscar atendimento presencial na Rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, onde recebem orientações personalizadas de acordo com suas necessidades.

Com a iniciativa, a administração municipal reafirma o compromisso de apoiar o empreendedorismo e oferecer condições para que mais moradores possam desenvolver seus próprios negócios com segurança e planejamento.

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