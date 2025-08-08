Áreas de dutos da Transpetro na região norte serão revitalizadas

As obras de urbanização no trecho da região norte por onde passam os dutos da Transpetro, na altura do Jardim Gardênia Azul, serão iniciadas neste mês. As intervenções, que deverão durar seis meses, abrangerão 1,1 quilômetro de extensão, tendo início na estrada José Conceição e término na estrada Portão da Honda. O objetivo será promover a urbanização do espaço, garantindo maior segurança para os munícipes e preservação da estrutura ali instalada.

As melhorias que serão proporcionadas para a população local foram tratadas no encontro que o prefeito Pedro Ishi teve com representantes da empresa, nesta sexta-feira (08/08), em seu gabinete, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. As partes dialogaram sobre o projeto, que prevê construção de calçadas para pedestres, adequação viária com rotatória, canteiros paisagísticos, cercamento da área e construção de um campo de futebol na parte inferior do terreno.

Nesta oportunidade, o chefe do Executivo esteve acompanhado dos secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos). Por parte da Transpetro, marcaram presença o assessor da Presidência, Carlos Salazar; o engenheiro Cléber Campos; e a analista de Responsabilidade Social, Maressa Azevedo.

A proposta discutida entre os presentes é garantir, com todos os serviços previstos, a implantação de um parque linear, que garantirá melhoria da mobilidade, acessibilidade e ordenamento urbano. A iniciativa visa requalificar uma área marcada pelo crescimento desordenado, mantendo o uso seguro e planejado das faixas de dutos. Com a urbanização do trecho, pretende-se fortalecer os vínculos com a comunidade local e ampliar os espaços de convivência.

Projetos futuros

Durante o encontro, também foram discutidos projetos que poderão promover melhorias em outras localidades do município, por onde também passam os dutos da Transpetro. Uma das alternativas levantadas é a parceria que visa revitalizar a área livre localizada na região do Jardim Colorado, entre as ruas Benedito Martins Filho, no Jardim Cacique, e a rua Príncipe Feliz, na Vila Urupês.

No trecho que abrange esses pontos pretende-se desenvolver um trabalho que poderia viabilizar a constituição de hortas comunitárias, onde possa ser incentivada a produção local, para geração de renda e desenvolvimento da economia, garantindo a utilização sustentável do espaço, com aumento das áreas verdes do município. A proposta contempla capacitação para o cultivo e o uso da compostagem.

O secretário de Meio Ambiente destacou que as melhorias garantirão mais qualidade de vida nos bairros por onde os dutos passam. “As alternativas que pensamos em conjunto para esses bairros buscam evitar o descarte irregular naqueles pontos, preservando nossos recursos naturais e a saúde da população. Os moradores terão segurança para desfrutar dessas áreas com os equipamentos de lazer que serão implementados, e a empresa, por sua vez, poderá ter mais tranquilidade sabendo que os dutos estão protegidos”, ressaltou André Chiang.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o trabalho desenvolvido nesses bairros promoverá uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores. “O projeto previsto para a região norte beneficiará a população em diferentes aspectos, proporcionando mais lazer e mais ordenação no trânsito, com as adequações viárias e demais serviços que serão iniciados. Já para a região do Jardim Colorado, alinharemos as propostas para que possamos garantir mais hortas comunitárias e contribuir com a qualificação das pessoas que ali poderiam produzir. Cumprimento toda a equipe da Transpetro pela parceria com a nossa cidade”, avaliou o chefe do Executivo.