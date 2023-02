Arena Esportiva Tabamarajoara é inaugurada e vai beneficiar mais de 20 mil pessoas

A Arena Esportiva Tabamarajoara, composta por uma quadra de futebol society, de basquete 3x3 e uma pista de caminhada foi inaugurada neste sábado (25/02) pela Prefeitura de Suzano na presença de autoridades municipais, moradores de bairro e das famílias dos homenageados que dão nome a cada um dos equipamentos do espaço.

O local, que será de uso livre, está localizado na rua Maria José de Campos e vai atender não somente os moradores do Parque Tabamarajoara, mas também os que vivem na Vila Helena, Jardim Leblon, Chácara Ceres, dentre outros, beneficiando um público superior a 20 mil pessoas. A arena esportiva é fruto de um convênio assinado com a Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo, por meio de uma indicação do deputado estadual Estevam Galvão. O projeto tem o valor aproximado de R$ 315 mil e foi instalado em um terreno com pelo menos 1.025m², com ligação de água e luz, e ainda conta com arquibancada e iluminação de LED.

Mesmo antes da inauguração oficial, o público que se formou em volta da nova praça esportiva demonstrou o desejo dos moradores em contar com o novo espaço. Tão logo o espaço foi liberado, os praticantes de futebol, basquete e caminhada começaram a usufruir das quadras e da pista e em pouco tempo os espaços estavam cheios e já era possível ouvir o som das redes estufadas, o tilintar das traves e o chacoalhar do aro na tabela.

Presentes na inauguração, secretários municipais e vereadores destacaram a satisfação de ter um espaço de qualidade para prática esportiva dentro do bairro, como explicou o chefe da pasta de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho. “Todos os secretários, com o apoio e a liderança do prefeito Rodrigo Ashiuchi, trabalharam para o surgimento da Arena Tabamarajoara. Agora, os moradores do entorno poderão praticar um futebol, um basquete, de qualidade e usufruir da pista de caminhada”, destacou o secretário.

Nardinho ainda destacou que o espaço será completado com uma academia ao ar livre, uma quadra de vôlei de areia e um playground para as crianças. “Tudo já está em nossos planos e nossa previsão é que essa parte esteja pronta até meados de abril e, dessa forma, todos os moradores terão direito a praticar o esporte que desejarem”, afirmou. Por sua vez, o presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, lembrou dos avanços que o Poder Executivo vem produzindo na companhia do Legislativo suzanense. “Nesse ano já foram duas escolas inauguradas e o trabalho que vem sendo realizado é fundamental para o bem-estar da população. O prefeito Rodrigo (Ashiuchi) não tira o pé do acelerador e a gente continua trabalhando junto com a prefeitura para trazer, cada vez mais, melhores condições à nossa população”.

Espaço livre

Os três espaços serão de uso livre da população, mas segundo o diretor de Esporte da secretaria e morador do bairro, Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro, um dia da semana as quadras deverão ser utilizadas exclusivamente pelo público feminino. Fico muito feliz em ver que nossos esforços tiveram resultado com a concretização da arena. Mas, apesar do uso ser totalmente livre, a gente vai tentar criar um calendário para que somente as mulheres usem em um determinado dia. Essa ideia ainda vamos discutir”, apontou. Josias Mineiro ainda agradeceu aos secretários que contribuíram com a criação da arena. “Todos contribuíram para a realização desse sonho e isso me dá muito orgulho em ver tudo isso de pé. Vejam o que estamos recebendo hoje, esse espaço maravilhoso para que a gente possa praticar o esporte que quiser”, detalhou.

O diretor ainda convocou a população a tomar conta do espaço. “Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês para tomar cuidado com a arena. O local é nosso e é de nossa responsabilidade também zelar por ele”, finalizou Josias Mineiro.

Logo depois do diretor, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, elogiou o trabalho que culminou com a arena esportiva. “Uma ótima quadra de basquete, pista de caminhada e uma quadra de futebol society que a gente costuma ver nos espaços esportivos privados, onde se alugam por algumas horas para poder jogar. Aqui não terá nada disso, é para o público usar de forma livre, com direito à iluminação para jogar de noite e arquibancada para aqueles que vierem assistir. Estão todos de parabéns”.

Homenagens justas

Se por um lado os entusiastas dos esportes do bairro foram lembrados com a construção da arena, aqueles que já moraram no Parque Tabamarajoara jamais serão esquecidos, isso porque, cada um dos três pontos esportivos, receberam de forma oficial os nomes dessas pessoas, são elas: Daniel Rosel Martinez, que batiza a pista de caminhada; Paulo Roberto Ferreira Pinto, que nomeia a quadra de futebol; e Flávio Henrique Melo, que dá o nome a quadra de basquete.

Os homenageados foram representados pelas respectivas famílias, que se emocionaram com o gesto da prefeitura e receberam cada uma, das mãos dos secretários duas bolas de futebol e uma de basquete, além de miniatura do totem da cidade instalado na Praça Cidade das Flores, como forma de reconhecer o papel que eles tiveram em vida para o desenvolvimento do bairro.

“Essas homenagens são mais do que justas pelos trabalhos e reconhecimento dessas três pessoas. Eu frequento o bairro há muito tempo e conheço a maioria de vocês e tenho certeza que o Daniel, o Flávio e o Paulo estão muito orgulhosos por darem o nome deles para a Arena Tabamarajoara”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Ishi.

O chefe da pasta ainda destacou que novas obras ainda estão por vir. “O prefeito Rodrigo Ashiuchi não para e nós tentamos acompanhá-lo, por isso a entrega dessa obra é mais uma entre as demais que a Prefeitura de Suzano está planejando para este ano e o outro”, definiu o secretário de Saúde.

Cada representante da família tomou a palavra por cerca de um minuto e agradeceu o reconhecimento por parte do Poder Público municipal em dar à praça esportiva os nomes de seus entes queridos.

Participaram também da inauguração os secretários Alex Santos (Governo), Paulo Pavione (Comunicação), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Afrânio Evaristo (Interino de Segurança Cidadã e chefe de Gabinete), Mauro Vaz (Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos - Upae) e do assessor estratégico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. O presidente do Conselho Municipal de Desporto, José Serafim da Silva Junior, representou o órgão durante a inauguração. Entre os vereadores estiveram presentes Artur Takayama; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; José de Oliveira Lima; o Zé Oliveira; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e Gerice Lione.

Ainda estiveram presentes os familiares do homenageado Paulo Roberto Ferreira Pinto, são eles a esposa Lourdes Aparecida Ferreira Pinto, os filhos Rogério e Romulo Ferreira Pinto, os netos Caio dos Santos Pinto e Isabel de Fátima Lima Pinto e a nora Patricia Barbosa dos Santos Pinto. A família de Daniel Rosel Martinez foi representada pela esposa Maria Rosel, pela filha Maria Cristina Rosel, pelos netos Rafael Sebastian e Mayara Rosel e pela nora Marcia Rosel. Por fim, a mãe do homenageado Flávio Henrique Melo, Rosilene de Fátima Moura, participou da cerimônia de inauguração.