Arena Suzano recebe o 'Connect Christ' neste sábado

A Arena Suzano receberá, neste sábado (1º), o ‘Connect Christ’. O evento terá início às 8h30 com término previsto para as 21h30. A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas devam comparecer ao evento, que conta com o apoio da Diocese de Mogi das Cruzes e todas as paróquias do Alto Tietê. Os portões serão abertos às 7h30.

Entre os artistas católicos que se apresentarão no evento estão a banda Missionário Shalom, Banda Fraternidade João Paulo II e a cantora Irmã Ana Paula. Também haverá uma celebração da santa missa, que será presidida pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini.

A entrada será mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. O interessado em comparecer ao evento deverá fazer uma inscrição pelo site Sympla. Em seguida, será gerado um QR-Code que deverá ser apresentado na entrada do evento, junto com o alimento.Restam apenas mil vagas. O interessado deve acessar o link sjperformancedigital.com.br/link-da-bio-connect-christ para realizar a inscrição.

Segundo o coordenador do Connect Christi, Leonardo Lajos, os alimentos serão divididos e destinados para o Fundo Social de Suzano, Caritas Diocesana e para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Entre 5 e 7 mil toneladas serão encaminhadas às vítimas dos temporais no Sul do País.

A Arena Suzano está situada na Rua Senador Roberto Simonsen, no Parque Max Feffer, no Jardim Imperador, em Suzano