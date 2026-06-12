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Jornal Diário de Suzano - 12/06/2026
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Cidades

Vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo crescem em Suzano

Figurinhas, álbum da Copa, enfeites, camisetas e chuteira estão entre itens mais procurados

12 junho 2026 - 08h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Figurinhas, álbum da Copa, enfeites, camisetas e chuteira estão entre itens mais procurados Figurinhas, álbum da Copa, enfeites, camisetas e chuteira estão entre itens mais procurados - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Comércios do Centro de Suzano já começaram as vendas de produtos relacionados à Copa do Mundo. Entre os mais vendidos até o momento, estão figurinhas, álbum da Copa, enfeites, camisetas e por fim chuteira e acessórios relacionados.

A gerente da loja Casa Rolo Papelaria, Regiane Nagasaki, afirmou que houve aumento na procura pelos produtos em sua loja. “Com a chegada do álbum da Copa, eu consegui faturar mais de 15%”, destacou. Entre os públicos que mais consomem este produto estão: “Os jovens, com uma média de 40%. Em seguida as crianças, representando 30%. E por último os adultos com 20% da procura”, pontuou.

Já os artigos de decoração também demonstram alta. Como afirma a gerente da Lojas Cicinho, Kamilla Kellen. “Atualmente, entre os mais vendidos estão os artigos de decoração, como as bandeirinhas”, comentou. A representante da loja Forlove, Kellyanne Macedo, reforçou o comentado por Kamilla e Regiane. “Os outros artigos – vestuários- estão vendendo pouco ainda, os que mais tiveram maior procura foram os álbuns e a figurinhas”, complementou.

Vestuário e seus acessórios

Para todos os entrevistados, as vendas relacionadas aos vestuários devem aumentar significativamente após o início do evento, que ocorrerá dia 13 de junho. Como disse Kamilla “Esses produtos estão vendendo menos porque ainda não começou o evento”, destacou. Kellyanne, compartilhou da mesma ideia: “Quando começar os jogos mesmo. Aí eu acho que as vendas melhoram”, finalizou.

Já o vendedor de camisetas de futebol, Thiago William, destacou que em sua loja aconteceu o contrário, e pontuou que o aumento na busca por seus produtos já é notório. “Já vendi mais, e com o início do evento eu vou vender mais ainda”, destacou. O representante da loja Roger’s, Pedro Chagas, comentou que nesta edição da Copa, a empresa não apostou alto “A gente ficou com receio, então decidimos manter o pé no chão”, finalizou. Ambos destacaram que o público que mais demonstrou interesse nesses produtos foram os adultos.

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