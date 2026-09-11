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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Confira o funcionamento das unidades do Bom Prato neste final de semana

Manutenções programadas garantem a qualidade e a segurança das refeições

11 setembro 2026 - 10h00Por Agência SP
Atendimento regular em todas as unidades será retomado na segunda-feira (14)Atendimento regular em todas as unidades será retomado na segunda-feira (14) - (Foto: Agência SP)

As unidades do Programa Bom Prato Brás, São Mateus, Santos III e Santos IV passarão por manutenções programadas neste sábado (12) e domingo (13) e permanecerão fechadas nesses dois dias.

Já as unidades de Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guaianases, Guarulhos, Itaquera, Jacareí, Lapa, Osasco, Santana, Santo Amaro, Santo André I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Suzano, Taubaté, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha funcionam normalmente no sábado, com atendimento no salão, e ficam fechadas no domingo, seguindo o funcionamento já habitual aos fins de semana.

As unidades 25 de Março, Limão e Refeitório Mauá e Santos I funcionam normalmente neste sábado (12) e domingo (13), seguindo o atendimento habitual aos fins de semana.

O atendimento regular em todas as unidades será retomado na segunda-feira (14): café da manhã a partir das 7h; almoço às 10h30 para idosos e às 11h para o público em geral; e jantar a partir das 17h.

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