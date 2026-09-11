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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para sexta-feira (11), em SP: tempo instável

Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, com acumulados expressivos novamente nas regiões central, sul e leste paulista

11 setembro 2026 - 08h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 28 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 28 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta sexta-feira, a atuação de um cavado meteorológico e a chegada de uma frente fria sobre Região Sudeste manterão o tempo instável em grande parte do Estado de São Paulo.

Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte intensidade, com acumulados expressivos novamente nas regiões central, sul e leste paulista, acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo, mantendo a situação em PERIGO.

Em áreas do sudoeste paulista, há condições para fortes temporais, inclusive com possibilidade de formação de tornado. No norte paulista, há previsão de pancadas isoladas, porém sem acumulados significativos.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 28 graus. Já em Campinas, mínima de 19 e máxima de 27 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.

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