Ashiuchi anuncia pacote que inclui novos ônibus e pontos para Suzano

O plano - que tem investimento de mais de R$ 100 milhões - inclui, entre outras medidas, a aquisição de 120 novos ônibus para substituir a frota atual da Radial, reforma de 50 pontos e a criação de seis novas linhas do transporte público municipal. Além disso, as linhas já existentes devem ter suas grades adaptadas à nova demanda da cidade, que aumentou acompanhando o crescimento populacional.

Para este ano, 30 novos ônibus devem ser integrados à frota, sendo que sete já foram entregues no evento desta quarta. Os demais carros serão implantados gradativamente, de acordo com a disponibilidade da fabricante.

Outra novidade é a aquisição de três ônibus elétricos, seguindo uma tendência de redução de emissão de CO2 na atmosfera. Em fevereiro do ano passado, a Prefeitura realizou os primeiros testes com este modelo. Posteriormente, ele foi testado na ExpoSuzano. Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esses testes permitiram que a cidade apostasse neste tipo de transporte.

"Fizemos o teste há um período atrás na ExpoSuzano. Apresentamos o modelo e vamos entregar. E com o Terminal Sul (de Palmeiras, que está sendo construído) vai fazer essa rota com o Terminal Norte", afirmou Ashiuchi, durante discurso realizado no Parque Max Feffer.

Ashiuchi também destacou a importância de implantar este pacote e ressaltando o conforto que os novos ônibus vão trazer para os passageiros.

"Gostaria de agradecer a toda a equipe da Secretaria por entender a necessidade da troca. Todos os ônibus vêm com acessibilidade, entrada USB, são ônibus zero, ônibus 2024, e quem ganha a população. Usei muito o transporte público e sei que quando tem conforto a população chega melhor ao seu destino. Obrigado a todos e Suzano entregará, até o final da nossa gestão, o maior pacote de transporte público da história", afirmou o chefe do Executivo suzanense.

O gerente da Radial Mais Transporte, Murilo Silva, falou sobre a nova frota e da parceria com a cidade. “Temos uma preocupação social e ambiental que foi refletida pelas características dos novos veículos”, frisou Silva.

Terminais de vans

O prefeito afirmou que dois novos terminais de vans serão construídos na cidade. Um ficará nas imediações do Terminal Norte. O outro ficará no Complexo Katuya Ashiuchi, local onde será instalado o novo Poupatempo de Suzano.

"É um grande pacote que vamos colocar na cidade. A cidade cresceu e nunca teve uma reformulação das rotas, horários e linhas. Seja para ônibus e vans, neste ano ainda, a gente pode melhorar isso", disse o prefeito.

O lançamento dos sete primeiros veículos contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do vice-prefeito Walmir Pinto, dos gerentes da Radial, Murilo Silva e Wellington Vidal, além de Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e demais autoridades municipais.

A Prefeitura de Suzano anunciou, na tarde desta quarta-feira (21), um novo pacote de mobilidade urbana da cidade, que visa ampliar a oferta de ônibus e linhas municipais, reformar pontos de ônibus e criar terminais de vans no município.