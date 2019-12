Ashiuchi assina ordem de serviço para construir Clínica da Família no Jardim Revista

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou neste sábado (14) a ordem de serviço para início da construção da Clínica da Família, projeto que substituirá a antiga obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista. Os serviços serão realizados pela empresa PS Engenharia em um período de até 12 meses, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

A construção do prédio, localizado na rua Guarani, altura do número 200, teve início em 2009, após um convênio celebrado entre a Prefeitura de Suzano e o Ministério da Saúde. Contudo, as obras foram paralisadas em 2012. Neste ano, o chefe do Executivo anunciou a retomada da construção, que hoje encontra-se abandonada, passando de UPA para Clínica da Família.

Essa novidade havia sido compartilhada durante a inauguração da Estratégia da Saúde da Família (ESF) Maria Ines Pinto dos Santos, no próprio Jardim Revista, em agosto passado. De lá para cá, foi promovido o processo licitatório, com valor inicial de R$ 1.917.247,33. Quem venceu o certame foi a PS Engenharia com um valor de R$ 1.477.751,20. De acordo com a Upae, o montante economizado na licitação foi destinado para a reforma do Pronto-Socorro Municipal.

“O que até então era uma vergonha para Suzano e símbolo do descaso com o dinheiro público, a partir de agora será motivo de orgulho. Mais uma obra retomada pela nossa administração e que fará muita diferença no atendimento em Saúde na região norte, principalmente da demanda reprimida. O prazo para entrega é até dezembro, mas a nossa intenção é antecipar em alguns meses para já dispor dos serviços à população”, destacou o prefeito.

Para custeio da obra da futura Clínica da Família, foram apresentadas emendas impositivas de 2019 dos vereadores Alceu Cardoso, Carlos José da Silva, Denis Claudio da Silva, Marcos Antônio dos Santos, José Silva de Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, Edirlei Junio Reis e do até então parlamentar Jaime Siunte. Para 2020, Isaac Lino Monteiro, Neusa dos Santos Oliveira e André Marcos de Abreu também destinaram parte de suas emendas.

“Isso é resultado de uma parceria bastante importante com a Câmara. O nosso governo tem um diálogo muito bom com o Legislativo, e quem ganha com isso é a população. Além disso, estamos cumprindo o que o Rodrigo e eu havíamos prometido ainda na época de campanha: retomaríamos obras importantes que estavam paradas”, disse o vice-prefeito Walmir Pinto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai atender os pacientes da região norte com clínico geral, ginecologista, dentista, psicólogo e fisioterapeuta. Ainda haverá a realização de exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e mamografia. O atendimento deverá ocorrer 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, podendo ocorrer também aos sábados, conforme a demanda.

“A Clínica da Família será um ícone para a cidade. Vai apoiar todas as unidades de saúde, possibilitando o aumento da qualidade do atendimento, não só na região norte, mas em toda a cidade, pois irá descentralizar a demanda”, afirmou o secretário de Saúde de Suzano, Luís Cláudio Guillaumon.

Presenças

Também estiveram presentes no evento para assinatura da ordem de serviço a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi; os secretários Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Cintia Renata Lira (Administração), Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Pública), Geraldo Garippo (Cultura), Said Raful Neto (Governo) e Edson Gianuzzi (Meio Ambiente); o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; os vereadores Joaquim Antônio da Rosa Neto, Neusa dos Santos Oliveira, André Marcos de Abreu, Marcos Antônio dos Santos, Rogério Gomes do Nascimento, José Silva de Oliveira, Edirlei Junio Reis, José Alves Pinheiro Neto e José Carlos de Souza Nascimento; o proprietário da empresa PS Engenharia, o engenheiro civil Pedro Shigueo Yoshimoto Júnior; o padre Luis Hidalgo, da Paróquia Santa Rita de Cássia; moradores do Jardim Revista; e servidores municipais.