Ashiuchi defende alça na SP-66: ‘Para ter a 2ª, tem de fazer a 1ª’

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashicuhi (PR), “achou estranho e desrespeitoso” o fato de a Secretaria de Logística e Transportes do Estado marcar reunião com o deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM), com a Artesp e SPMar e não tê-lo convidado. “A primeira coisa seria convidar o prefeito da cidade, no mínimo”, afirmou.

Na edição desta terça-feira (22), o DS trouxe reportagem sobre reunião que será agendada pelo secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, para discutir a implantação da alça de acesso do Rodoanel, em Suzano. “Não fui informado e nem procurado para discutir esse assunto. Um ato falho de quem marcou a reunião”, disse Ashiuchi.

Polêmica

A construção da alça de acesso na saída do Rodoanel, em Suzano, vem se transformando em uma grande polêmica. No final do ano passado, o então governador Márcio França (PSB), admitiu a possibilidade de construir a alça do Rodoanel na SP-66, atendendo o pedido da Prefeitura de Suzano e das demais cidades que compõe o Condemat. O projeto para a construção na Estrada dos Fernandes foi suspenso na época. Agora, conforme informou a Artesp, existe possibilidade da volta da construção na estrada.