Ashiuchi pede para empresa prioridade em contratação de suzanenses

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o vereador Edirlei Junio Reis visitaram nesta semana a empresa Tessin Indústria e Comércio Ltda., localizada no bairro Fazenda Aya. Na oportunidade, o chefe do Executivo colocou à disposição o projeto Suzano Mais Emprego, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e reforçou a importância de investir em mão de obra local, com a contratação de suzanenses.

Recepcionadas pela diretora-presidente Yasuko Yamaguchi Nishikuni, pelo gerente Nilton Luiz de Oliveira e pelo diretor comercial Milton Sayama, as autoridades conheceram na última terça-feira (28/07) as instalações da fábrica, que produz lâminas de aço silício para transformadores, reatores e motores elétricos e exporta para toda a América Latina.

De acordo com Yasuko, a empresa japonesa tem 45 anos de história na cidade e seu grupo emprega mais de 600 pessoas, sendo 240 em Suzano. “Ao longo dos últimos anos, foram poucas as oportunidades que um prefeito visitou nossa empresa. Agradecemos o encontro e também nos colocamos à disposição da cidade”, disse.

Segundo Ashiuchi, a reunião foi muito produtiva, principalmente pela possível parceria com o projeto Suzano Mais Emprego. “Conheci um pouco sobre a história do empreendimento, que chegou à cidade na gestão do ex-prefeito Pedro Miyahira e, desde então, vem crescendo e empregando tantos munícipes. É uma satisfação ver uma empresa suzanense tão consolidada e que acredita no potencial de nossa cidade. Agradeço a todos pela acolhida e desejo ainda mais prosperidade”, concluiu.