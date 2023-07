Ashiuchi vai propor hidrovia para ligar Suzano a municípios

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, estuda a elaboração de um projeto hidroviário para o turismo e transporte de mercadorias sobre o Rio Tietê. O prefeito trouxe a informação durante coletiva após inauguração do Complexo Katuya Ashiuchi, no último sábado (24).

O prefeito antecipou a notícia ao responder sobre transporte em Suzano. Ele reforçou que ainda vai conversar com os prefeitos de Mogi, Caio Cunha, e de Biritiba, o Inho, além de buscar auxílio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Estamos discutindo com o Dnit, com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, eu ainda vou falar com o prefeito Caio Cunha, provavelmente com o prefeito Inho de Biritiba Mirim, para criar uma rota pelo Rio Tietê, inicialmente turística, e quem sabe futuramente de transporte de carga”, explicou o prefeito, que brincou ao dizer que “podem achar ser um projeto impossível de realizar, mas não é”.

Inicialmente, explicou o prefeito, a ideia é que seja para turismo, e “quem sabe futuramente para transporte”. “Pode se transformar em uma rota alternativa”.

Ashiuchi vai apresentar o projeto ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

“Será inédito esse projeto. O transporte hidroviário já é realizado no interior do nosso estado, mas na Grande São Paulo e até mesmo na Capital seria inédito. Terá, claro de ser feito o desassoreamento do Rio Tietê para que seja realizado, mas tudo será discutido para que o projeto seja colocado em prática”, disse.

Ashiuchi vê o projeto, pelo lado turístico, como positivo. “É uma forma da população também conhecer o Rio Tietê, que nasce aqui na região”, concluiu.

Transporte

Ashiuchi, como citado, trouxe a informação do transporte hidroviário ao responder sobre a mobilidade em Suzano. Ele reforçou os investimentos da Prefeitura em acessibilidade e ciclovias.

“Pela primeira vez Suzano tem um plano cicloviário e tem investido em acessibilidade. Vamos chegar até o fim do ano com 15 quilômetros de ciclovias, mas queremos chegar até o fim do mandato com 150 quilômetros”, disse.