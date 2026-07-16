Produtos agroecológicos e orgânicos são destaques em feiras livres de Suzano

Suzano conta com cinco feiras livres, entre diurnas e noturnas, que oferecem produtos agroecológicos e orgânicos à população. Os alimentos são cultivados por meio de práticas sustentáveis, que dispensam o uso de agrotóxicos e contribuem para a preservação do meio ambiente e a promoção de uma alimentação mais saudável.

Entre as feiras diurnas, que funcionam das 6 às 14 horas, os produtos podem ser encontrados às terças-feiras, na avenida Missionária, no Jardim Colorado, e aos domingos, na avenida Jaguari, no Jardim Dona Benta.

Já no período noturno, das 16 às 21 horas, as opções estão disponíveis às quartas-feiras, no Largo da Feira, próximo à rua Benjamin Constant, no centro; às quintas-feiras, na Praça Cidade das Flores, no Jardim Paulista; e às sextas-feiras, na avenida Tere Nigri, na Cidade Cruzeiro do Sul.

Os produtos comercializados nestes locais seguem princípios da agroecologia, modelo que busca conciliar a produção de alimentos com a preservação dos recursos naturais, o uso de sementes tradicionais, a interação equilibrada com o meio ambiente e a valorização da cultura e dos produtores locais.

Também são ofertados alimentos orgânicos, produzidos sem fertilizantes sintéticos, organismos geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados (transgênicos), e outros insumos químicos artificiais. Essas práticas contribuem para a conservação do solo, da água e da biodiversidade, além de ampliarem o acesso da população a produtos frescos e de qualidade.

Outras feiras

Além dos cinco pontos que comercializam produtos agroecológicos e orgânicos, Suzano dispõe de outras 17 feiras livres com produtos tradicionais, distribuídas por diferentes regiões da cidade.

A mais recente foi inaugurada em 18 de junho, no bairro Cidade Miguel Badra. O espaço reúne 20 barracas na rua Hélio Guimarães Lanza, nas proximidades da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, e funciona das 14 às 21 horas.

No local são comercializados produtos hortifrutigranjeiros, como frutas, verduras e legumes, conforme a disponibilidade dos feirantes, além de alimentos preparados, entre eles salgados e pastéis. A nova unidade ampliou as opções de compra para os moradores do bairro, facilitando o acesso a produtos frescos e contribuindo para o fortalecimento do comércio local.

O município conta com outras opções durante os dias úteis, nos períodos diurno e noturno, entre terça e sexta-feira e também aos finais de semana.

As feiras diurnas também são realizadas às terças-feiras na avenida Maria Helena, no Jardim Natal; às quartas-feiras, na rua Alberto José da Costa, na Vila Amorim; às quintas-feiras, na rua Doutor Odilon de Souza, no Jardim Imperador, e na rua Bandeirantes, no Jardim Revista; e às sextas-feiras, na rua Benedito Faria Marques Filho, no Parque Maria Helena, e na rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca.

Aos sábados, a população pode encontrar feiras na rua Benjamin Constant, no pátio central; na rua Igreja Evangélica Unificados por Cristo, no Miguel Badra Alto; na rua Margarida Lima de Oliveira, no Jardim São José; e na rua Antônio Pessegueiro, na Vila Helena.

Aos domingos, os pontos estão instalados na rua Agostinho Irente, na Vila Figueira; na rua da Adutora, no Jardim Monte Cristo; na rua Sebastião Moreira, em Palmeiras; e na rua Jeca Tatu, no Jardim Novo Colorado.

As opções noturnas que se somam aos locais com produtos agroecológicos são realizadas às sextas-feiras, na rua Ruth, na Vila Urupês, e na rua Sebastião Moreira, no Parque Palmeiras.

A relação completa das feiras livres pode ser consultada no portal oficial da Prefeitura de Suzano, pelo endereço suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2025/07/Relacao-de-Feiras-Livres-editada-Suzano-2025.pdf.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou que a oferta de produtos agroecológicos e orgânicos aproxima a sustentabilidade do cotidiano da população. “Esses alimentos são produzidos por meio de práticas que respeitam o meio ambiente, preservam os recursos naturais e contribuem para uma alimentação mais saudável. Ao ampliar o acesso a esses produtos, incentivamos escolhas mais conscientes e fortalecemos o compromisso de Suzano com o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Já o secretário municipal de Governo, Alex Santos, destacou a importância das feiras para a economia e para os comerciantes independentes. “As feiras livres fazem parte da rotina e da história da nossa cidade, oferecendo produtos de qualidade e gerando oportunidades de trabalho e renda para muitas famílias. Nosso compromisso é valorizar os feirantes, fortalecer esses espaços e garantir que a população encontre opções diversificadas em diferentes regiões de Suzano”, declarou.