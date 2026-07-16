Saúde registra mais de 3,7 milhões de procedimentos e consolida avanços no primeiro semestre

Mais de 3,7 milhões de procedimentos realizados, novos equipamentos em construção, ampliação dos atendimentos, fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e reconhecimento estadual e internacional marcaram o primeiro semestre de 2026 da Secretaria de Saúde de Suzano.

Entre janeiro e junho, a rede municipal contabilizou 3.762.203 procedimentos, o maior volume registrado na última década para o período, consolidando um semestre de importantes avanços. Ao longo dos seis primeiros meses do ano, a pasta intensificou campanhas de vacinação, expandiu o programa “Saúde Itinerante”, investiu na modernização da infraestrutura da rede, fortaleceu os serviços especializados e conquistou destaque durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em Santos.

Do total de 3.762.203 procedimentos, 1.192.811 (31,7%) foram realizados pela APS; 977.333 (26%) pelo setor de Especialidades; 790.572 (21%) pela Rede de Urgência e Emergência; e 801.487 (21,3%) pela área hospitalar. Além do desempenho assistencial, o semestre foi marcado pela ampliação da estrutura da rede pública municipal. A construção da futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras avançou ao longo dos primeiros seis meses do ano, aproximando o município da entrega de um equipamento que terá capacidade para realizar cerca de 8 mil atendimentos mensais.

Paralelamente, tiveram início as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Boa Vista, que contará com oito consultórios, farmácia, salas especializadas e estrutura preparada para telemedicina. Também avançaram os trabalhos de implantação da UBS Parque do Colégio, ampliando a cobertura da Atenção Primária em uma região estratégica da cidade.

Outro importante investimento ocorreu na área da saúde mental. A administração municipal confirmou a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no Parque Maria Helena, equipamento que contará com estrutura moderna, 12 leitos e espaços destinados ao atendimento multiprofissional, fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial e ampliando o acolhimento humanizado aos usuários.

A Atenção Básica também ganhou força por meio do programa “Saúde Itinerante”, que levou consultas médicas, vacinação, exames preventivos, testes rápidos, atendimento odontológico e orientações de saúde para diferentes bairros da cidade. Durante o primeiro semestre, as ações passaram por localidades como Fazenda Aya e Quinta Divisão.

As ações de prevenção e promoção da saúde tiveram papel de destaque durante todo o semestre. A Secretaria Municipal de Saúde promoveu campanhas voltadas ao Janeiro Branco, Abril Azul, vacinação contra Influenza, sarampo e febre amarela, além de ações educativas relacionadas à dengue, saúde da mulher, alimentação saudável, saúde vascular, combate ao tabagismo, proteção da pessoa idosa e conscientização sobre o autismo. Também foram desenvolvidas atividades específicas para pessoas em situação de rua, garantindo acesso à imunização e aos serviços básicos de saúde.

Na assistência especializada, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos consolidou-se como referência ao completar dois anos de funcionamento com mais de 8 mil consultas e 12 mil procedimentos realizados. Já o tradicional Dia D da Saúde da Mulher promoveu quase 300 procedimentos em um único dia de mobilização, enquanto a Carreta da Mamografia reforçou a prevenção ao câncer de mama ao atender aproximadamente 600 mulheres.

A modernização da rede municipal também avançou por meio da instalação de oito novas cadeiras odontológicas em unidades básicas, ampliação dos serviços de telemedicina, capacitações para profissionais da Atenção Primária, fortalecimento da Vigilância Sanitária e implantação de sistemas de energia solar em equipamentos públicos da saúde, garantindo maior eficiência energética e redução dos custos de manutenção.

Reconhecimento

Mas um dos grandes destaques do primeiro semestre foi o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas equipes municipais. Durante o 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, realizado em Santos, Suzano conquistou o Destaque OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) com o projeto desenvolvido pela UBS Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, além de receber Menção Honrosa por experiência apresentada pela Vigilância Sanitária entre milhares de trabalhos inscritos na mostra estadual. Posteriormente, os servidores responsáveis pelos projetos foram homenageados pela administração municipal em reconhecimento aos resultados alcançados.

Os avanços obtidos ao longo do semestre também contribuíram para consolidar Suzano entre os municípios de melhor desempenho na área da saúde, refletindo em indicadores positivos de qualidade de vida e ampliando o acesso da população aos serviços públicos por meio de investimentos contínuos em infraestrutura, inovação, prevenção e atendimento humanizado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, William Harada, os resultados demonstram a eficiência da rede e o comprometimento dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população. “Encerramos o primeiro semestre com resultados extremamente positivos, que refletem o trabalho integrado de toda a nossa rede de saúde. O recorde de procedimentos, os investimentos em novas unidades, a ampliação dos serviços e os reconhecimentos conquistados mostram que estamos no caminho certo para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e acessível aos suzanenses”, disse.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que a saúde seguirá como uma das prioridades da administração municipal. “Cada investimento realizado representa mais qualidade de vida para a população. Estamos fortalecendo a rede pública, ampliando o acesso aos serviços, investindo em infraestrutura e valorizando nossos profissionais para garantir que Suzano continue avançando na oferta de uma saúde pública moderna, eficiente e acolhedora. Os resultados deste primeiro semestre mostram que estamos construindo uma cidade cada vez mais preparada para cuidar das pessoas”, declarou ele.