Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição para suporte a PCDs

Atendimentos por livre demanda serão realizados entre 9 e 16 horas, no Centrus da avenida Paulo Portela, com entrevistas individualizadas e orientações

16 julho 2026 - 18h24Por de Suzano
Atendimentos por livre demanda serão realizados entre 9 e 16 horas, no Centrus da avenida Paulo PortelaAtendimentos por livre demanda serão realizados entre 9 e 16 horas, no Centrus da avenida Paulo Portela - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego proporcionará mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), na próxima quinta-feira (23/07), com o objetivo de garantir suporte profissional às pessoas com deficiência (PCDs). Os atendimentos por livre demanda acontecerão entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista.

Conforme ocorreu nas edições anteriores, a atividade prevê entrevistas individualizadas com os participantes e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa, que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A estratégia contempla acompanhamento contínuo, desde a triagem inicial até a pós-contratação, passando pela análise de habilidades, qualificação profissional e encaminhamento às vagas mais adequadas. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

O titular da pasta, Mauro Vaz, ressaltou que a continuidade do programa representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. Essa iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou.

Vaz ainda reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Produtos agroecológicos e orgânicos são destaques em feiras livres de Suzano
Cidades

Produtos agroecológicos e orgânicos são destaques em feiras livres de Suzano

Saúde registra mais de 3,7 milhões de procedimentos e consolida avanços no primeiro semestre
Cidades

Saúde registra mais de 3,7 milhões de procedimentos e consolida avanços no primeiro semestre

Educação inicia 2&ordm; semestre do ano letivo nesta segunda-feira com mais de 26 mil alunos
Cidades

Educação inicia 2º semestre do ano letivo nesta segunda-feira com mais de 26 mil alunos

Sistema Informatizado de Avaliação se consolida como ferramenta na rede de ensino
Cidades

Sistema Informatizado de Avaliação se consolida como ferramenta na rede de ensino

Bom Prato terá programação com pratos do Brasil e da França
Cidades

Bom Prato terá programação com pratos do Brasil e da França

Rua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LED
Ferraz

Rua Pedro Dias recebe nova iluminação pública com tecnologia LED