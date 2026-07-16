Sistema Informatizado de Avaliação se consolida como ferramenta na rede de ensino

O Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), desenvolvido pela Prefeitura de Suzano, se consolidou como uma das ferramentas de maior destaque da rede municipal de ensino em seu terceiro ano de implementação.

O trabalho aplicado pelo Núcleo Pedagógico da pasta tem garantido acompanhamento bimestral do desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática de 13 mil alunos, que representa metade do total de matriculados.

O trabalho desenvolvido em 2024 e 2025, que tem se repetido este ano, já possibilitou a aplicação de uma “Avaliação de Fluência Leitora de Saída”, realizada ao final dos anos letivos, para verificação do desenvolvimento da leitura (velocidade, precisão e entonação) e a compreensão de textos por alunos do 2º ano do ensino fundamental, assim como identificação de aspectos que poderiam ser reforçados nos conteúdos referentes à geometria. Os resultados do 1º semestre de 2026 ainda mostraram que a maioria dos alunos do 2º ano deste ciclo estão alfabetizados.

A proposta tem atendido as expectativas da pasta, que viabilizou esse sistema para garantir uma avaliação institucional própria dos estudantes da rede, com o objetivo de manter um monitoramento ainda mais preciso do desempenho de cada um. O sistema foi desenvolvido para potencializar a análise qualitativa e garantir novas possibilidades para a proposição de políticas públicas, o que de fato vem acontecendo, a ponto de inclusive ser laureado no “Prêmio InovaCidade 2026”.

O diferencial desta ferramenta é permitir uma avaliação digital, que tem caráter inclusivo, com opção visual e sonora, sendo aplicada no início e no final do ano letivo, além de sondagens bimestrais. A implementação é feita com o auxílio de chromebooks, que disponibilizam as provas em formatos on-line e off-line, para monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para cada série.

Os resultados advindos deste instrumento estão dando suporte para as tomadas de decisão no âmbito das unidades escolares, o que contribui consequentemente com a melhoria da qualidade do ensino da rede a partir do levantamento de dados, até porque o desempenho dos estudantes também abre caminho para formações específicas de professores, construção de projetos relacionados aos investimentos pedagógicos e recuperação das aprendizagens não consolidadas.

A secretária Renata Priscila Magalhães afirmou que as avaliações somativas estão sendo fundamentais para orientar ações, intervenções pedagógicas e estratégias de acompanhamento nas unidades escolares. “Os indicadores que estamos trabalhando com o novo sistema têm garantido mais informações aos profissionais da Educação. Com isso, estamos tendo mais condições de consolidar o aprendizado e proporcionar uma formação cada vez mais completa aos nossos alunos”, declarou a titular da pasta.