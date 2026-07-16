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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Cidades

Educação inicia 2º semestre do ano letivo nesta segunda-feira com mais de 26 mil alunos

Pasta aproveitou período de recesso para promover 'Parada Pedagógica' e replanejamento aos 3,5 mil servidores que compõem a secretaria

16 julho 2026 - 18h12Por da Reportagem Local
Educação inicia 2º semestre do ano letivo nesta segunda-feiraEducação inicia 2º semestre do ano letivo nesta segunda-feira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano inicia nesta segunda-feira (20/07) o 2º semestre do ano letivo de 2026. A volta às aulas retoma a rotina escolar dos 26.275 estudantes da rede municipal, matriculados nas 72 unidades próprias e as 28 conveniadas, que contam com o trabalho de 3,5 mil servidores.

Do total de estudantes que retornam para as salas, 6.341 são crianças de zero a 3 anos (creches), 7.164 são alunos de 4 e 5 anos (pré-escola) e 12.637 são meninos e meninas com idade entre 6 e 10 anos (ensino fundamental I). Outras 133 matrículas são referentes à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Para aprimorar as ações pedagógicas, a pasta aproveitou período de recesso para fortalecer as discussões em torno das questões étnico-raciais durante sua “Parada Pedagógica”, realizada nesta quinta-feira (16/07), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, e garantiu no dia seguinte (17/07) o replanejamento para o semestre com representantes das unidades.

A Parada Pedagógica propôs aos professores e gestores um olhar investigativo sobre o projeto voltado às políticas antirracistas, trazendo uma reflexão sobre o tema e destacando o papel dos educadores na construção de referências culturais e afetivas das crianças, além de incentivar a equidade e respeito à diversidade.

Já o Replanejamento teve o objetivo de reunir docentes que atuam no ensino fundamental para revisitar o Plano de Ação/Metas de Aprendizagens, e tratar junto aos docentes que atuam na educação infantil do itinerário formativo “Infância e Docência na Organização da Vida Cotidiana”, e dos estudos promovidos pelo Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI).

Neste sentido, o replanejamento reforça ações das escolas, com vistas à organização deste semestre, de forma a favorecer que os estudantes possam ter garantidos seus direitos à aprendizagem e ao apoio didático-pedagógico.

A secretária Renata Priscila Magalhães destacou que a rede municipal está preparada para receber os alunos nesta volta às aulas. “Temos feito as reuniões de planejamento que são necessárias para intensificar o diálogo com os servidores. Iniciamos mais um semestre letivo para seguir promovendo as ações destinadas ao desenvolvimento dos estudantes, com a estrutura que ofertamos em sala de aula, sob a condução de toda a equipe da Educação”, ressaltou a titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, reforçou que a administração municipal seguirá dando todo o apoio. “A educação é a base para o futuro da nossa cidade. Temos uma rede robusta capaz de proporcionar todas as condições para que os alunos possam se desenvolver. Estamos iniciando um novo ciclo de atividades para garantir aos estudantes as ferramentas que eles precisam no dia a dia. Recomeçamos mais um semestre com muita energia para contribuir com todos da comunidade escolar”, frisou o chefe do Executivo municipal.

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