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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Praça dos Expedicionários tem feira especial de artesanato até sábado

Público poderá adquirir peças produzidas por artesãos locais, com opções temáticas voltadas às festas juninas e ao Dia dos Namorados

10 junho 2026 - 16h01Por De Suzano
A programação será realizada das 10 às 20 horas, com exposição e comercialização de produtos.A programação será realizada das 10 às 20 horas, com exposição e comercialização de produtos. - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Praça dos Expedicionários, localizada na região central de Suzano, receberá, entre esta quinta (11/06) e o próximo sábado (13/06), uma feira especial de artesanato em alusão às festas juninas e ao Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta (12/06). A programação será realizada das 10 às 20 horas, com exposição e comercialização de produtos.

Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa contará com a participação de 45 profissionais, que levarão ao público peças autorais, criativas e diversificadas, reforçando a importância da produção artesanal como fonte de renda para empreendedores do município.

Quem passar pelo local poderá conhecer de perto o trabalho dos expositores e adquirir diferentes tipos de produtos, como peças de crochê para casa, bonecas de pano, vestuário adulto e infantil, chaveiros, itens decorativos e outras opções preparadas especialmente para as datas comemorativas. A feira também se apresenta como uma oportunidade para quem busca presentes personalizados e produtos feitos manualmente, com identidade própria e valorização da economia local.

Além da exposição e venda dos produtos, o ambiente contará com músicas temáticas reproduzidas pelas caixas de som instaladas no espaço, contribuindo para tornar a visita ainda mais acolhedora e integrada ao clima das festividades juninas e do Dia dos Namorados.

A ação reforça o trabalho desenvolvido pela administração municipal para ampliar os espaços de visibilidade, comercialização e fortalecimento dos artesãos de Suzano. Ao promover feiras em locais de grande circulação, a Prefeitura de Suzano contribui para aproximar a população da produção artesanal da cidade, estimular o consumo local e valorizar profissionais que transformam criatividade, técnica e dedicação em produtos únicos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a importância de manter ações voltadas ao fortalecimento dos artesãos, a exemplo da feira realizada em maio em alusão ao Dia das Mães. “Os artesãos de Suzano têm um papel muito importante na nossa economia criativa. Cada feira representa uma oportunidade de gerar renda, divulgar talentos e aproximar esses profissionais da população. Nosso objetivo é seguir criando espaços para que esse trabalho seja valorizado e para que mais pessoas conheçam a qualidade da produção artesanal do município”, afirmou.

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