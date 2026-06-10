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Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
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Cidades

Bunkyo Suzano anuncia 39ª Festa da Cerejeira para o mês de julho

Evento terá entrada gratuita com atrações culturais, gastronomia típica, exposição de carpas, oficinas e o tradicional concurso Miss Cerejeira 2026

10 junho 2026 - 16h24Por De Suzano
A gastronomia oriental seguirá como um dos grandes destaques do eventoA gastronomia oriental seguirá como um dos grandes destaques do evento - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano)

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, anunciou a 39ª edição da Festa da Cerejeira para os dias 04 e 05 de julho (sábado e domingo). A tradicional celebração terá entrada gratuita e será realizada na sede da entidade (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano), reunindo visitantes para celebrar a cultura japonesa com uma programação que prevê atrações gastronômicas e apresentações artísticas, além do concurso Miss Cerejeira 2026.

Consolidada como um dos mais importantes eventos culturais da região, a festa reuniu mais de 33 mil pessoas na última edição e contou com o trabalho voluntário de mais de 300 participantes. A programação deste ano contará com apresentações musicais, demonstrações de artes marciais, shows ligados à cultura japonesa e oficinas realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, além da tradicional Exposição de Carpas Japonesas (Nishikigoi), uma das atrações mais apreciadas pelos visitantes.

A gastronomia oriental seguirá como um dos grandes destaques do evento. Entre os pratos mais procurados está o tradicional yakisoba da Festa da Cerejeira, tombado como o primeiro patrimônio imaterial do município de Suzano e preparado com mais de duas toneladas de macarrão ao longo do evento. Os visitantes também poderão saborear diversas especialidades típicas da culinária japonesa e oriental, além das famosas coxinhas artesanais produzidas pelo Haha No Kai, o departamento de mães do Bunkyo Suzano, feitas manualmente por voluntárias e já reconhecidas como uma tradição da festa.

Outro destaque da programação será o tradicional concurso Miss Cerejeira, que reúne representantes da comunidade em diferentes categorias e valoriza a beleza, a elegância e a preservação da cultura japonesa. O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou a importância do evento para a integração da comunidade. “Chegar à 39ª edição da Festa da Cerejeira é motivo de grande orgulho para todos nós. Este é um evento construído pelo trabalho voluntário, pelo amor à cultura japonesa e pelo desejo de compartilhar nossas tradições com toda a população. Ficamos muito felizes em ver milhares de pessoas participando da festa todos os anos e ajudando a manter viva essa história que faz parte da identidade de Suzano. Convidamos toda a população para celebrar conosco mais uma edição desta grande festa”, disse.

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