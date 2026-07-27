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Jornal Diário de Suzano - 25/07/2026
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Cidades

'Saúde Itinerante' realiza 371 atendimentos na Quinta Divisão

Iniciativa levou consultas, exames, vacinação e serviços multiprofissionais à Escola Estadual Helena Zerrener no último sábado (25/07)

27 julho 2026 - 17h17Por de Suzano
Iniciativa garantiu 371 atendimentos à populaçãoIniciativa garantiu 371 atendimentos à população - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (25/07) mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener, no bairro Quinta Divisão, distrito de Palmeiras. Ao longo do dia, a iniciativa garantiu 371 atendimentos à população e, mais uma vez, cumpriu o papel de descentralizar os serviços de saúde e facilitar o acesso dos moradores das regiões mais afastadas do centro.

A programação reuniu uma série de atendimentos voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças e diagnóstico precoce. Entre os serviços mais procurados estiveram as 66 consultas médicas por livre demanda e as 32 consultas de enfermagem, que permitiram acolhimento, avaliação clínica e encaminhamento dos pacientes conforme a necessidade de cada caso.

A população também teve acesso a procedimentos importantes para o monitoramento da saúde, como 53 aferições de pressão arterial e 53 testes de glicemia capilar (dextro). Na área odontológica, foram realizadas 22 avaliações, enquanto as práticas integrativas estiveram representadas por 45 sessões de auriculoterapia, oferecendo uma alternativa complementar para o cuidado com a saúde e o bem-estar dos participantes.

A estrutura montada pela Secretaria de Saúde ainda possibilitou a realização de 31 solicitações de exames laboratoriais, além da coleta de 18 exames laboratoriais e de 16 exames preventivos de papanicolau, fundamentais para o rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero. Também foram realizados 16 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e aplicadas 19 doses de vacinas.

O “Saúde Itinerante” tem como objetivo ampliar o acesso à atenção básica, levando equipes multiprofissionais diretamente aos bairros que estão mais distantes das unidades fixas de saúde. Com isso, os moradores conseguem realizar consultas, exames e procedimentos em um único local, reduzindo deslocamentos e fortalecendo o vínculo com a rede municipal.

Além do atendimento clínico, o projeto também desempenha um importante papel na promoção da saúde e na prevenção de doenças, permitindo a identificação precoce de agravos, a atualização vacinal e o encaminhamento dos pacientes para acompanhamento contínuo, quando necessário. A estratégia integra os serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliando a capacidade de atendimento da rede.

O secretário William Harada destacou que os resultados da ação demonstram a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. “Mais uma vez, o ‘Saúde Itinerante’ mostrou sua importância ao levar atendimento de qualidade diretamente para quem mais precisa. O compromisso é continuar aproximando os serviços da população, garantindo um atendimento humanizado e fortalecendo cada vez mais a atenção básica em todas as regiões de Suzano”, afirmou.

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