Atividade promove conscientização sobre assentos para idosos no transporte público

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realizou nesta quarta-feira (22/05) uma ação de conscientização aos passageiros dos ônibus e vans que atuam dentro do município. A atividade ocorreu no Jardim Brasil e em alguns pontos do distrito de Palmeiras com foco, principalmente, no respeito aos idosos que utilizam diariamente esses meios de locomoção.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a necessidade de ser gentil com os passageiros com idade superior a 60 anos no transporte coletivo, não apenas cedendo lugares destacados como preferenciais, mas também respeitando o sinal dado por esse público nas paradas de ônibus e vans, além de permitir que eles possam embarcar e garantir com mais facilidade o assento dedicado a eles.

Para isso, membros da pasta distribuíram cerca de 800 panfletos à população e estenderam faixas na região sul da cidade. Os informativos continham detalhes importantes sobre os objetivos da iniciativa, destacando que o Estatuto do Idoso (Lei Federal 10.741/2003) assegura a prioridade em assentos no transporte coletivo e pedindo solidariedade a quem viaja diariamente usando ônibus e vans.

O responsável pelo Trânsito suzanense, Claudinei Galo, explicou que a iniciativa é necessária em razão de esse direito não ser respeitado, apesar de estar instituído por meio da lei. Ele também afirmou que ceder o lugar não pode ser exclusividade apenas de quem está no preferencial.