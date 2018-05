Aumento chega aos postos; preço médio da gasolina chega a R$ 4,28

O aumento nos preços do litro da gasolina e do diesel chegou esta segunda-feira (21) e terça-feira (22) aos postos de combustíveis de Suzano. Segundo informações do site da Petrobras, a gasolina subiria 0,9% e o diesel 0,97% nas portas das refinarias. Contudo, de acordo com gerentes dos postos da cidade, o valor reajustado chegaria a aproximadamente R$ 0,10 para os motoristas. Até esta terça-feira, em média, o litro da gasolina estava R$ 4,28 no município.

Este é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos dezessete dias. A exceção ocorreu entre os dias 12 e 15 deste mês, quando a estatal interrompeu a sequência de altas ao manter o preço da gasolina em R$ 1,9330, e entre os dias 19 e 21 quando os preços passaram para R$ 2,0680. Ao longo do mês de maio, o preço da gasolina subiu 16,07%.

Nos postos de Suzano, até a última sexta-feira (18), o preço médio do litro da gasolina estava R$ 4,06. Na ocasião, o preço mínimo encontrado era R$ 3,79, em um posto localizado no Jardim Colorado. Já o valor máximo era R$ 4,19, que estava estabelecido em quatro postos de quatro bairros diferentes da cidade. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Neta terça-feira, o DS foi até três postos da região central e comparou os preços da gasolina. O custo médio registrado foi de R$ 4,28. O valor mais em conta estava por R$ 4,09. O mais caro saia por R$ 4,39. Os preços ainda estavam sem o novo reajuste.

O gerente Rogério Lucena disse estar acostumado com o aumento do combustível e com a reclamação dos motoristas. "Sempre falam que está abusivo e sabemos que é verdade. Porém, eles têm que abastecer para irem aos destinos desejados", lamentou.