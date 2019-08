Avenida Brasil deve ser revitalizada e novos recursos serão enviados à Santa Casa

Atualizado às 11h27

A Avenida Brasil, no trecho de Suzano, irá ser revitalizada. Os serviços, que estão orçados em cerca de R$ 4 milhões, devem consistir no asfaltamento da via, revitalização do canteiro central, iluminação, entre outras. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) nesta quinta-feira, 22, durante reunião com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), no Paço Municipal.

"Agradeço ao deputado (Estevam) por trazer essa emenda. Tenho certeza que irá ajudar muito a população da região, com a revitalização, principalmente da iluminação", destacou o prefeito Ashiuchi.

O encontro ainda debateu mais recursos para Santa Casa de Misericórdia da cidade. Serão 1,2 milhão em emendas parlamentares. Deste total, ao menos, R$ 700 mil serão encaminhados ainda este ano para o município.

Segundo o deputado Estevam Galvão, o pacote de emendas ainda abrange a compra de uma ambulância, além de recursos para educação e outras pastas da cidade. "Os recursos vão beneficiar a população suzanense, que passa diariamente pela região".