Avenida João Batista Fitipaldi recebe manutenção antes de recuperação asfáltica

A avenida Vereador João Batista Fitipaldi recebe, a partir desta semana, serviços de manutenção viária antes do início da recuperação asfáltica, prevista para ser executada em março, no trecho entre o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, e a ponte sobre o rio Tietê, na Vila Maluf. Atualmente, os trabalhos da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano estão concentrados na troca de guias e sarjetas.

A ação deve ser concluída dentro de duas semanas, para que a avenida possa receber a recuperação asfáltica no mês que vem. Paralelamente, as obras de finalização da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, seguem o cronograma de execução. Ambos os serviços são contemplados dentro do mesmo contrato firmado em junho passado, com a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., que prevê investimento de R$ 10.199.893,71.

A verba dos trabalhos vem do financiamento do município junto à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), instituição do governo do Estado. “A expectativa é de que as obras de todo o conjunto viário sejam finalizadas até o fim do ano, resultando na completa melhoria nas ligações entre a Marginal do Una e as avenidas João Batista Fitipaldi e Francisco Marengo, sendo esta última recapeada em quase três quilômetros, da ponte do rio Tietê à rotatória próxima à rua Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, com investimento de R$ 1,5 milhão”, disse o secretário Ari Serafim Barbosa.

Outra via importante da cidade, a rua Regina Cabalau Mendonça também recebe restauração completa em 1,3 quilômetro de extensão de pavimento, desde a bifurcação das estradas dos Fernandes e Santa Mônica até a rua Baruel. O serviço se iniciou no último dia 12 de fevereiro, com orçamento de R$ 511,7 mil e previsão para ser concluído em 70 dias.