'Baby, me Leva!' tem mais um evento presencial no Max Feffer neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza neste domingo (17/05) mais um evento presencial do projeto “Baby, me Leva!”. Cerca de 30 cães e gatos estarão em busca de um novo lar no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), das 10 às 17 horas. A iniciativa pretende facilitar a conexão entre os pets e seus futuros tutores.

Com 2.468 adoções concretizadas em seus cinco anos de funcionamento, sendo 200 só em 2026, o projeto amplia as possibilidades dos animais disponíveis de encontrar novas famílias, além de divulgar informações sobre o serviço. O evento faz parte das iniciativas permanentes do Setor de Bem-Estar Animal e promove o contato direto de interessados com os cães e gatos colocados à disposição.

A iniciativa conta com o apoio de protetores, cuidadores independentes e Organizações Não Governamentais (ONGs) para manter os animais bem cuidados durante a espera da adoção. Eles também se comprometem com o monitoramento dos processos e com a orientação de novos tutores sobre seus novos deveres.

Para concluir a adoção, os interessados preenchem um termo de responsabilidade e assumem compromisso com o cuidado e o bem-estar de seu cão ou gato adotado. A medida pretende garantir não apenas a plena ciência das famílias sobre os encargos que vêm com seu novo membro, mas também a segurança do processo.

Além das edições presenciais periódicas, que também ocorrem a cada dois meses no Suzano Shopping, o projeto dispõe de uma plataforma on-line, baby-me-leva.suzano.sp.gov.br, onde é possível consultar os perfis dos pets disponíveis para adoção. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br para agendar uma visita e seguir com o processo.

“Os eventos presenciais do ‘Baby, me Leva!’ ajudam a facilitar conexões entre futuros tutores e animais que procuram um lar, além de garantir a consciência de nossos cidadãos sobre a importância da adoção responsável”, declarou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.