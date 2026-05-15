Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 15 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

OAB Suzano recebe 14 novos advogados em solenidade de entrega de carteiras 

Cerimônia marcou oficialmente o ingresso dos profissionais na subseção  

15 maio 2026 - 16h44Por da Reportagem Local
Cerimônia marcou oficialmente o ingresso dos profissionais na subseção  Cerimônia marcou oficialmente o ingresso dos profissionais na subseção   - (Foto: Divulgação/OAB Suzano)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, na última quinta-feira (14/05), a solenidade de entrega de carteiras para 14 novos advogados e advogadas. A cerimônia aconteceu na sede da entidade e marcou oficialmente o início da trajetória profissional dos novos integrantes da advocacia.

O evento reuniu familiares, amigos, representantes da subseção e membros da advocacia regional em um momento de celebração e reconhecimento pela conquista dos profissionais que passam a integrar oficialmente os quadros da OAB.

Durante a solenidade, os novos advogados receberam suas carteiras profissionais junto a um kit especial comemorativo, em razão dos 50 anos da OAB Suzano. A solenidade contou ainda com a presença de membros da diretoria da subseção, que deram as boas-vindas aos novos advogados e reforçaram o compromisso da OAB Suzano em acolher, apoiar e fortalecer a advocacia em todas as etapas da profissão

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a importância do momento para os novos profissionais. “A entrega da carteira representa muito mais do que uma formalidade. É o início de uma caminhada de responsabilidade, compromisso ético e dedicação à advocacia. Desejamos muito sucesso a todos que passam agora a integrar oficialmente a nossa classe”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Liquida Suzano Autos' segue até domingo com condições especiais no Parque Max Feffer
Cidades

'Liquida Suzano Autos' segue até domingo com condições especiais no Parque Max Feffer

Desenvolvimento Econômico e Sebrae abrem inscrições para 'Rodada de Crédito'
Cidades

Desenvolvimento Econômico e Sebrae abrem inscrições para 'Rodada de Crédito'

'Baby, me Leva!' tem mais um evento presencial no Max Feffer neste domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' tem mais um evento presencial no Max Feffer neste domingo

Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac neste sábado
Cidades

Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac neste sábado

Suzano reforça formação de educadores com ciclo de palestras sobre mudanças climáticas
Cidades

Suzano reforça formação de educadores com ciclo de palestras sobre mudanças climáticas

Suzano começa a receber serviços de desassoreamento no rio Guaió
Cidades

Suzano começa a receber serviços de desassoreamento no rio Guaió