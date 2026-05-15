OAB Suzano recebe 14 novos advogados em solenidade de entrega de carteiras 

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou, na última quinta-feira (14/05), a solenidade de entrega de carteiras para 14 novos advogados e advogadas. A cerimônia aconteceu na sede da entidade e marcou oficialmente o início da trajetória profissional dos novos integrantes da advocacia.
O evento reuniu familiares, amigos, representantes da subseção e membros da advocacia regional em um momento de celebração e reconhecimento pela conquista dos profissionais que passam a integrar oficialmente os quadros da OAB.
Durante a solenidade, os novos advogados receberam suas carteiras profissionais junto a um kit especial comemorativo, em razão dos 50 anos da OAB Suzano. A solenidade contou ainda com a presença de membros da diretoria da subseção, que deram as boas-vindas aos novos advogados e reforçaram o compromisso da OAB Suzano em acolher, apoiar e fortalecer a advocacia em todas as etapas da profissão
O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, ressaltou a importância do momento para os novos profissionais. “A entrega da carteira representa muito mais do que uma formalidade. É o início de uma caminhada de responsabilidade, compromisso ético e dedicação à advocacia. Desejamos muito sucesso a todos que passam agora a integrar oficialmente a nossa classe”, afirmou.