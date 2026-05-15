Yakisoba do Templo Nambei Honganji recebe selo de certificação do Compac neste sábado

A 32ª Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji, realizada na rua Ipês, 915, na Vila Amorim, vai receber neste sábado (16/05) o selo de certificação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac). A homenagem reconhece a preservação da receita original que transformou o yakisoba de Suzano em patrimônio cultural imaterial do município. A entrega será feita durante o evento, que ocorre das 11 às 20 horas.

Além da certificação da tradicional receita servida na festa, o Compac também concederá o título de “Mestre do Saber” a oito pessoas que participam da preparação do prato e contribuem para a manutenção dessa tradição cultural.

Esta será a oitava entrega do selo promovida pelo Compac. Já receberam a certificação o Bunkyo Suzano, a Seicho-No-Ie, o Rotary Club de Suzano, o Bunka Matsuri, o Templo Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, a Festa da Dália e o Templo Honpa Hongwanji.

O reconhecimento do yakisoba como símbolo da cultura suzanense foi consolidado em 27 de março de 2025, quando o prato foi oficialmente tombado como o primeiro patrimônio cultural imaterial de Suzano.

Além do tradicional yakisoba, a festa contará com a venda de outras comidas típicas japonesas, produtos orientais, exposição de itens artesanais e apresentações do grupo Alabama, dos cantores Ricardo Nakase, Inah Matsuura e Débora Iha, além da dança das integrantes do Rizumu Nakayoshi, que reforçam a valorização da cultura japonesa no município.

Uma das organizadoras do evento, Rosa Aihara, destacou a importância do reconhecimento para todos os envolvidos na realização da festa. “Receber o selo é uma grande honra e um reconhecimento muito importante para todos que ajudam a manter essa tradição viva. É o resultado do trabalho coletivo de voluntários, cozinheiros e organizadores que dedicam tempo e carinho para preservar essa história e compartilhar a cultura japonesa com a população”, afirmou Rosa.

O presidente do Compac, Pedro Cardoso, ressaltou que a certificação reforça o compromisso do conselho com a preservação das tradições culturais da cidade. “O selo representa não apenas a valorização da receita tradicional do yakisoba, mas também o reconhecimento das pessoas que mantêm viva essa herança cultural. Suzano possui uma forte ligação com a cultura japonesa, e preservar essas manifestações é preservar parte da identidade da nossa cidade”, declarou.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou que a 32ª Festa do Yakisoba representa um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade. “A entrega do selo de certificação durante a festa tem um significado muito especial, porque reconhece não apenas a receita tradicional do yakisoba, mas todo o trabalho desenvolvido pela comunidade do Templo Nambei Honganji ao longo dessas décadas. O evento mantém viva a cultura japonesa em Suzano por meio da gastronomia, das apresentações culturais e da participação das famílias, fortalecendo o sentimento de pertencimento e preservação das nossas tradições”, declarou.