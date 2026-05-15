Suzano começa a receber serviços de desassoreamento no rio Guaió

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo garantiu o ínicio de mais uma frente de trabalho na cidade com os serviços de desassoreamento no rio Guaió, que passou a receber o maquinário necessário para garantir a remoção de resíduos no corpo d’aǵua a partir desta semana. O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, vistoriou os trabalhos in loco, nesta sexta-feira (15/05).

As intervenções serão realizadas até o mês de novembro deste ano, no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), com o objetivo de retirar sedimentos acumulados no fundo de rio, para restaurar a profundidade original e desobstruir o leito, o que melhora a capacidade de escoamento da água nos dias de fortes chuvas. Com isso, acabam sendo beneficiados os bairros do entorno, como Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis, entre outros.

As ações no rio Guaió passam a se integrar àquelas já em andamento no trecho do rio Tietê que corta Suzano, onde já foram retirados, num trecho de 14,9 quilômetros (lote 4B), entre o ribeirão Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá, mais de 300 mil metros cúbicos de sedimentos desde 2023. Paralelamente a isso, também já está sendo discutido com o Estado o início dos mesmos serviços no rio Taiaçupeba a partir do segundo semestre deste ano, que beneficiariam, entre outras localidades, o Jardim Maitê.

A extensão da parceria entre Suzano e o governo paulista, que tem reforçado a presença da autarquia estadual SP Águas na cidade, havia sido confirmada durante a visita da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, em 27 de março, que conferiu, durante vistoria no rio Tietê, a operação que tem sido realizada no trecho entre o Sesc e o bairro Miguel Badra.

Em meio às tratativas que tem viabilizado o avanço dos serviços de desassoreamento, outras frentes de trabalho que têm relação com o governo do Estado também estão na pauta de negociações, como o projeto de “amortecimento” do rio Una, que tem o objetivo de abrir caminho para implementação de obras que garantirão a ampliação da capacidade de escoamento das águas e controle da vazão até o rio Tietê, cujas ações deverão ocorrer nas imediações da rotatória da Praça do Sol Nascente.

O secretário de Manutenção afirmou que a execução dos serviços de desassoreamento reflete o compromisso da administração municipal com essa pauta, que tem contado com apoio do Estado. “Desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que está tendo continuidade na atual gestão do prefeito Pedro Ishi, temos estabelecido contatos permanentes para remover resíduos do fundo dos corpos d’água. O trabalho no rio Tietê já está na fase final e agora celebramos o início do serviço no rio Guaió. Em breve, também alcançaremos o rio Taiaçupeba”, declarou Samuel Oliveira.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu o Estado, por meio do trabalho do governador Tarcísio de Freitas e da secretária Natália Resende. “Nossa relação está cada vez mais forte e quem está ganhando com tudo isso é a população. Depois de inaugurarmos o campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec), o setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e a expansão do esgotamento sanitário, agora temos mais esse ganho. Trata-se de uma etapa fundamental do trabalho que preserva a cidade nos momentos de fortes chuvas. Cumprimentamos todos do governo estadual que têm nos ajudado a dar solução para demandas antigas da cidade”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.