Suzano reforça formação de educadores com ciclo de palestras sobre mudanças climáticas

A Prefeitura de Suzano está reforçando a formação de educadores da rede municipal de ensino com um ciclo de palestras on-line sobre mudanças climáticas. A atividade foi iniciada na última quarta-feira (12/05) e seguirá pelas próximas semanas (19/05, 26/05 e 02/06), sempre às 19 horas, por meio do link bit.ly/PalestrasMudançasClimáticas.

A abertura contou com a participação do prefeito Pedro Ishi; da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães; e do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang. A condução ficou por conta da coordenadora de Projetos, Sueli Stuchi, e da professora e educadora ambiental Angélica Durães, que trouxeram como convidados para a primeira edição a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo; e o responsável pelo setor de Educação Ambiental da administração municipal, Allan Oliveira.

A proposta é apresentar os diferentes aspectos que estão envolvidos no tema, para que os conteúdos possam ser trabalhados em sala de aula, servindo como uma base para os trabalhos que serão desenvolvidos ao longo do próximo mês, em alusão a 5 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, nessas oportunidades será mostrado como as ações sustentáveis impactam na qualidade de vida da população e como adultos e crianças podem se engajar nessa causa.

A secretária de Educação destacou alguns dos aspectos que serão desenvolvidos nesta programação. “Cumprimentamos o prefeito Pedro Ishi pela iniciativa que proporcionará aos profissionais da Educação uma formação mais completa em temas associados à sustentabilidade, ao consumo consciente, à preservação de espaços verdes e ao cuidado com os recursos naturais. Estes conteúdos farão parte dos nossos projetos políticos-pedagógicos, reverberando de forma positiva para as crianças, para as suas famílias e para cada território onde temos as nossas unidades escolares”, ressaltou Renata Priscila.

Já o secretário André Chiang lembrou do protagonismo de Suzano neste tema. “Somos destaque no programa estadual ‘Município VerdeAzul’, que atesta a eficiência do trabalho ambiental nos municípios paulistas. Também tivemos nosso trabalho referenciado como o melhor do Brasil nos quesitos ‘Combate ao desmatamento’ e ‘Destinação do lixo’ pelo Ranking de Competitividade dos Municípios, que tem caráter nacional”, disse o titular do Meio Ambiente.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a formação de professores é fundamental para a proposta de ensino que deve ser conduzida em sala de aula. “Esta é uma pauta prioritária, não só para a Educação como também para o planejamento da cidade. Temos que reforçar os aspectos que estão associados à sustentabilidade, porque isso impacta o desenvolvimento do município e a conscientização das nossas crianças”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.