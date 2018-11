Bernardes é eleito presidente da Acoris pela 3ª vez consecutiva

Pela terceira vez consecutiva, Ademilson Bernardes foi eleito presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris). A candidatura aconteceu por aclamação da chapa "Trabalho e Esperança", liderada por Bernardes, que se apresentou para as eleições no tempo determinado em diário oficial.

Para formalizar a aclamação, um café da manhã foi realizado na sala de reuniões do Edifício Columbia, localizado na Vila Costa. Estavam presentes no local a chapa ganhadora e demais corretores que fazem parte da associação.

Bernardes comentou brevemente sobre a candidatura e elencou prioridades para os primeiros meses do novo mandato. "Essa seqüência que estamos tendo, essa continuidade no mandato é sinal de que o trabalho está sendo bem desenvolvido. É um trabalho muito árduo, não é remunerado e existe muita dedicação. Às vezes me desdobro entre o meu escritório e os compromissos das comissões que participamos para representar a associação na Prefeitura", conta.

"Para o ano que vem vamos continuar com o trabalho que estamos realizando. Continuar com representantes nas comissões e procurar qualificar nossos corretores", acrescentou. Sobre as comissões, Bernardes citou duas, a Lei de Ocupação Uso e Parcelamento do Solo (Loups) e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur), que atualmente estão sendo discutidas na associação e nos órgãos públicos.

A chapa eleita é formada por Bernardes, como presidente; Carlos José Trevisan como vice-presidente; Carlos Monteiro Filho como 1º secretário; Jofrey Max como 2º secretário; Maurício Joaquim como 1º tesoureiro; Renato Soares como 2ª tesoureiro; Nelson Olimpio como diretor social; Jacomo Salvador como diretor de comunicação e Expedita Suzete como diretora vogal.

Bernardes conta que, pela localidade, Suzano é uma cidade privilegiada, o que pode aumentar o interesse dos empresários para abrir negócios no local.

"Suzano é uma cidade muito bem localizada geograficamente, estamos próximos do ABC, do Vale do Paraíba, da capital, das principais estradas e, com a chegada da alça do Rodoanel, os investimentos irão aumentar".

Questionado sobre qual seria o local ideal para a construção da alça de acesso do trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), Bernardes conta que, para ele, a Estrada dos Fernandes seria propicia para criar um polo industrial no local. "Apesar das limitações, por conta da proteção ambiental, a chegada da alça de acesso e do advento da Loups, podemos criar na área da Casa Branca, um polo tanto para logística, quanto para a indústria. Suzano perdeu muita arrecadação pro conta das indústrias que saíram da cidade. Então precisamos criar nossos pólos industriais aqui para atrair novas empresas e gerar emprego".