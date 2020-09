Bibliotecas públicas de Suzano retomam atendimento a partir do dia 22 de setembro, anuncia Secretaria de Cultura

A partir de 22 de setembro (terça-feira) será reiniciado o atendimento ao público nas cinco bibliotecas públicas do município.

A informação é da Secretaria de Cultura de Suzano. O serviço estará restrito ao empréstimo e à devolução de livros, sendo vetada neste momento a leitura nos locais. O funcionamento ocorrerá de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em período reduzido, das 9 às 16 horas.

Todas as unidades adotarão como protocolo a higienização no ato do empréstimo e da devolução. Os livros entregues serão ensacados e ficarão em quarentena por 14 dias. Somente depois disso serão recolocados para uso, conforme orientação dos órgãos de saúde. Esta quarentena será obrigatória para todos os livros consultados ou emprestados.

Os usuários e os funcionários deverão usar máscaras e o serviço não estará disponível para menores de 12 anos, nem para pessoas com mais de 60. As equipes estarão em número menor, trabalhando com afastamento e utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Segundo a pasta, nesta reabertura, haverá restrição de acesso do público aos espaços internos das bibliotecas, como salas de estudo, telecentro e acervo. O atendimento interno garantirá distanciamento mínimo de dois metros entre os usuários mediante sinalização no chão.

Será intensificada a higienização dos espaços e colocado à disposição álcool em gel para aqueles que utilizarem os serviços. Além disso, foi suspenso o recebimento de doações até o término da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Estas medidas poderão ser revistas a qualquer momento em função de orientações dos órgãos de saúde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4747-4180.

Locais

As bibliotecas públicas municipais que serão reabertas estão nos seguintes locais:

Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi // Rua Benjamin Constant, 682 – Centro; Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva // Rua Crispim Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia; Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz // Avenida Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista; Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato // Rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Cacique, e Centro de Artes e Educação Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido // Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul.