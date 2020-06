Cálculos do TCE mostram gasto de R$ 42 mi com a Covid-19

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) implantou o Portal Covid-19/TCESP, uma ferramenta que permite ao cidadão monitorar as receitas e os gastos dos 644 municípios paulistas, exceto a Capital.

A ferramenta, anunciada ontem, mostra que desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Alto Tietê gastou R$ 42,5 milhões no combate à doença na região.

De acordo com o painel, Suzano empenhou R$ 11.071.053,22 em valores para enfrentamento da Covid-19. Esse valor é umaprevisão do que pode ser gasto.

O levantamento traz os valores gastos pelas dez cidades da região. Logo atrás de Suzano, vem Arujá com R$ 7.523.794,32 destinados ao combate a doença.

Em seguida aparecem as cidades de Guararema (R$ 6.879.736,67), Ferraz de Vasconcelos (R$ 6.687.954,44), Itaquaquecetuba (R$6.645.675,04), Poá (R$ 2.038.600,00), Santa Isabel (R$ 834.577,20), Mogi das Cruzes (R$ 545.265,00), Biritiba Mirim (R$ 227.648,52) e Salesópolis (45.972,50). Ao todo, R$ 45.500.276,91 foram gastos até o mês de maio, data da última atualização do painel pelo TCE.

No final de maio, o DS trouxe matéria que os gastos até então eram de R$ 33,8 milhões em empenhos realizados para o enfrentamento do novo coronavírus. Na época, o levantamento foi realizado pelo DS de acordo com os dados presentes nos portais de transparência dos executivos municipais

Outro dado trazido pelo levantamento do TCE é o número de casos e de óbitos nesse mesmo período. De acordo com o painel, Mogi das Cruzes lidera o número de casos confirmados da doença, com 1.533 mogianos contaminados pelo Covid-19.

Itaquaquecetuba aparece logo em seguida com 605 casos. Logo após aparecem as cidades de Suzano (562 casos), Poá (272), Arujá (271), Santa Isabel (139), Guararema (67). Os municípios de Biritiba e Ferraz aparecem com 42 casos cada, e por último, Salesópolis com 20 casos da doença. Os dados do TCE não levam em conta os últimos dias (dados atualizados estão na página 8 de Região).

Já em relação aos óbitos causados pelo vírus Mogi continua liderando com 95 mortes registradas, a frente de Itaquá (82), Suzano (54), Ferraz (42), Poá (33), Santa Isabel (25), Arujá (19), Guararema (9), Biritiba (4) e Salesópolis (3). Até maio, a região registrou 3.553 casos de coronavírus e 366 mortes.

Os dados disponibilizados pelo TCE foram colhidos por meio de um questionário respondidos pelos municípios até o dia 3 de junho. Segundo o Tribunal, o objetivo da ferramenta é dar transparência e incentivar o controle social sobre os recursos destinados para o enfrentamento da doença nos municípios. A ferramenta traz dados sobre os 644 municípios do Estado, exceto a Capital que é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo.