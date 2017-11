Câmara aprova aumento médio de 21% no valor do IPTU de 2018

A Câmara de Suzano aprovou nesta quarta-feira (22), em sessão ordinária, o projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura sobre o cálculo da Planta Genérica de Valores (PGV). O texto interfere diretamente no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com a aprovação dos vereadores, o IPTU 2018 deve ter um aumento, médio, de 21%. Apenas dois vereadores votaram contrários: Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, e Lisandro Frederico (PSD). O placar final foi de 15 a 2. O vereador Alceu Matias Cardoso (PRB) registrou presença na sessão mas não votou.

A votação do projeto foi rápida. Em cerca de dois minutos, o texto havia sido votado. Não houve nenhum tipo de declaração dos parlamentares sobre o projeto de lei. Moradores, presentes na sessão, se manifestaram contra o projeto. Eles pediam a realização de uma audiência pública. "O país vive uma crise política e econômica. Suzano não está fora disso. O prefeito está enfiando a mão no bolso do trabalhador. Queremos que ele diminua os cargos comissionados. Além disso não foi feita nenhuma audiência pública para discutir o assunto com a população", destacou o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Heder Stefano.

A moradora do Jardim Colorado, Laudária S. Costa, também esteve na Câmara para se posicionar contra o aumento do IPTU. "Se fosse apenas uma correção da inflação, tudo bem, mas o aumento é muito alto. Não houve audiência pública para discutir com o povo. E esse dinheiro nunca é devolvido. Não temos segurança, remédios nos postos, nada", disse. Outra moradora também foi contra a decisão da Prefeitura e aprovação dos vereadores. "O prefeito não se expõe. Ele não quer ouvir o povo. Ele tem os benefícios dele e o povo não tem nada. Se eu quero minha rua limpa eu tenho que varrer, que quero iluminação na rua, eu tenho que providenciar. São um bando de corruptos", disse Sônia Marli, moradora do Jardim Realce.

Na última terça-feira (21), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) confirmou que a atualização do valor venal dos logradouros da cidade e que a atualização é resultado de um estudo técnico, não abusivo e embasado na justiça social. Ainda disse que Suzano deixou um vácuo de 16 anos na análise de valorização dos imóveis, entre 1997 e 2013, fazendo com que o município perdesse recursos neste período devido a cobrança inadequada do IPTU.