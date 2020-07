Câmara de Suzano aprova LDO; Educação e Saúde receberão mais verbas do que demais pastas

O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovado pela maioria dos vereadores da Câmara de Suzano, na sessão ordinária desta quarta-feira, 15. A propositura é de autoria do Executivo e estima uma receita de R$ 863.999.666,05 para o município para 2021. Educação e Saúde são as pastas que mais receberão verbas no ano que vem (R$ 244.825.000,00 e R$ 200.001.000,00, respectivamente).

De acordo com a Constituição Federal, a LDO compreende as metas e as prioridades da administração pública. Inclui as despesas de capital para o exercício subsequente, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) no segundo semestre, dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

Tribuna

O vereador Alceu Cardoso (Republicanos) criticou as pessoas que estão reclamando sobre a Saúde de Suzano. “Quando se trata de vidas, não tem valor”, disse. Já o vereador Lisandro Frederico (Avante) deixou claro seu posicionamento contra as ações da administração municipal em relação a pavimentação da cidade e que o atual prefeito fez muitas dívidas no comando da cidade. Segundo ele, a “prefeitura triplicou os gastos em pavimentação durante a pandemia e a conta vai ser paga pela população”.

O vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, parabenizou o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), pelo início do atendimento no Hospital das Clínicas de Suzano e criticou uma live (transmissão ao vivo pela internet) da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) com o vereador Lisandro Frederico (Avante) sobre o assunto. “O vereador ainda precisa parar de distorcer as palavras dos outros vereadores, parar de fazer Fake News”, disse.

O parlamentar Max Eleno Benedito (Podemos) concordou com esse posicionamento já que ele também foi citado na postagem que, segundo Denis, não condiz com a verdade. O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL), ressaltou que Frederico ao mesmo tempo que reclama da situação da Saúde na cidade, não enviou, ano passado, nenhuma emenda impositiva à Santa Casa de Suzano, sendo que todos os outros 18 vereadores enviaram.

Ainda criticando a suposta Fake News, o vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), Maizena Dunga Vans, disse que “denúncia é algo muito grave, tem que ter prova. Alguns cidadãos têm que tomar vergonha na cara e parar de inventar Fake News”.

A vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, seguiu a linha dos demais vereadores e disse que o vereador citado “nunca andou e nem anda pela cidade”. O último a usar a Tribuna, o vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, criticou Frederico por fazer uma postagem que ele estaria sentado dentro de um buraco. “Eu nunca sentei em um problema. Eu sempre corri em busca de melhorias”, ressaltou.