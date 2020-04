Câmara de Suzano realiza nesta terça-feira sessão extraordinária para votar projeto do Executivo ao combate à pandemia

Os vereadores da Câmara de Suzano realizarão, nesta terça-feira, 7, às 14 horas, uma sessão extraordinária. Assim como foi definido no mês passado e seguindo orientação do Ministério da Saúde, sem acesso ao público para não ter haver aglomeração de pessoas.

A sessão foi convocada para votar um projeto de Lei, de autoria da Prefeitura de Suzano, que estabelece normas de finanças públicas voltadas a desvinculação de receitas de fundos municipais, visando o enfrentamento das condições de crise geradas pela pandemia decorrente do coronavírus.

O documento foi enviado ao Legislativo na última sexta-feira. Mesmo sendo ponto facultativo, o presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL), assim como os demais integrantes da Mesa Diretiva foram à Câmara para receber o projeto do Executivo e para os devidos trâmites necessários para a votação. “Suzano está em quarentena e em estado de calamidade pública. No entanto, nós vereadores continuamos exercendo nosso trabalho de fiscalização e atuando para ajudar a nossa cidade”, explicou o presidente.

No texto, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) ressaltou todas as iniciativas tomadas pela administração municipal para enfrentar a pandemia e deixou claro que o projeto enviado aos vereadores é “a busca de auxílio financeiro de fundos públicos municipais para as ações de controle e amenização dos efeitos da pandemia decorrente do COVID-19, para se priorizar as despesas da Secretaria Municipal de Saúde”. O secretário de Saúde de Suzano, Luís Cláudio Rocha Guillaumon irá a Câmara, na parte da manhã, para explicar o projeto.

Os parlamentares votarão também um projeto de Resolução que altera o Regimento Interno da Casa. A propositura visa permitir que as sessões possam ser realizadas virtualmente “o que resguarda a saúde dos servidores e parlamentares”. A Mesa Diretiva do Legislativo é a autora do projeto.