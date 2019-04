Câmara entrega medalha Tiradentes a seis profissionais da área da segurança

A Câmara de Suzano realizou na noite dessa quarta-feira,17, essão solene para a entrega da Medalha Tiradentes, no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Cândido”. A solenidade foi comandada pela presidente da Casa de Leis, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, e contou com a presença dos parlamentares Joaquim Rosa (PR); Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado (PDT); Jaime Siunte (PTB); José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel; José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa; Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans; e Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul.

Foram homenageados com a Medalha Tiradentes a escrivã da Polícia Civil Maria Aparecida de Sousa, a policial militar Tânia Cristina de Barros, o bombeiro Celso Zito Francisco, o guarda civil municipal Marcos Serafim Bragança, o policial rodoviário Danilo Afonso Carrera Misael Silva e o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano Erivaldo de Oliveira Sales. Eles foram indicados por suas respectivas corporações, por se destacarem em ações à população de Suzano.

A presidente da Câmara disse que o objetivo da Casa de Leis, com a entrega da Medalha Tiradentes, é reconhecer a experiência, a dedicação e os resultados alcançados por esses profissionais. “O trabalho de vocês, que é o de garantir a segurança da população e o cumprimento das leis, é difícil e nobre. Espero que esta medalha os motive a seguir com muito amor e seriedade nesta caminhada”, afirmou. “Agradeço pelo trabalho realizado e desejo muito sucesso em suas carreiras.”

O vereador Joaquim Rosa (PR) falou em nome da Câmara de Suzano no evento. Ele ressaltou o valor da Medalha Tiradentes: “É uma condecoração entregue a pessoas que fazem a diferença com a dedicação além de suas obrigações. E é por isso que hoje a Câmara tem orgulho de entregá-las a vocês, que estão sempre prontos a fazer mais do que a diferença, mas também o melhor pela nossa cidade de Suzano”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que o Executivo tem investido em equipamentos e tecnologia para a área da segurança no município. “Mas nada disso substitui a questão humana, as pessoas”, completou. Ele relembrou a tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil há pouco mais de um mês e agradeceu aos profissionais homenageados por representarem agentes de segurança que foram fundamentais naquele momento emergencial: “Obrigado por estarem de prontidão no nosso momento mais difícil, ajudando o povo de Suzano”.

O secretário de Segurança Cidadão, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, destacou a dedicação do guarda civil municipal homenageado, Marcos Serafim Bragança, e também agradeceu as corporações pela atuação no episódio da escola Raul Brasil. “A população não quer saber a cor da farda, ela clama por segurança”, assinalou.

O subtenente de infantaria do Tiro de Guerra de Suzano falou em nome de todos os homenageados no evento. Ele agradeceu o Legislativo pela concessão da Medalha Tiradentes: “Cabe-nos fazer mais ainda por merecer esta honraria, trabalhando, lutando e cumprindo nossas missões”.

Também compuseram a mesa de autoridades o comandante da 1ª Cia. do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, o 1º tenente PM Kaio de Siqueira Domingues; o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Suzano, capitão PM Lucas Ricardo Miatello; o comandante da 4ª Cia. do 11º Batalhão da Polícia Rodoviária, 1º tenente PM André Luis de Siqueira Belarmino; o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano, 1º sargento José Emidio Ferreira de Jesus; e o delegado de polícia Lourival Zacarias Noronha.

A medalha

A Medalha Tiradentes é concedida anualmente pela Câmara de Suzano desde 2002, aos policiais civis, militares e rodoviários e aos integrantes do Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Guarda Civil Municipal. A homenagem foi instituída por lei de autoria do ex-vereador Luiz Higashi. Inicialmente, eram condecorados os policiais civis e militares e integrantes do Corpo de Bombeiros.

Por iniciativa do ex-vereador Jorge Lordello, em 2004 a medalha também passou a ser entregue a representantes da Guarda Civil Municipal. Já em 2013, a Mesa Diretiva da Casa de Leis incorporou à legislação a entrega da Medalha Tiradentes aos policiais rodoviários, e em 2016, por iniciativa do ex-vereador Luiz Carlos Geraldo, o professor Luizinho, o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano também passou a ser condecorado.