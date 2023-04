Câmeras, ronda, alarme e 'botão do pânico' reforçam segurança

Prefeituras adotam o uso de câmeras, ronda escolar, alarme e ‘botão do pânico’ para assegurar a segurança dos alunos nas escolas da rede municipal.

O DS verificou as medidas tomadas pelas administrações das dez cidades depois de quatro professoras e um aluno serem esfaqueados na manhã da última segunda-feira (27) dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, bairro de São Paulo.

Em Suzano, ainda mais preocupante depois do massacre na escola estadual Professor Raul Brasil, em 2019, tem 940 câmeras nas 75 escolas municipais, com monitoramento das imagens captadas pela Central de Segurança Integrada (CSI); alarme e ‘botão do pânico’, em que a direção de cada unidade tem acesso a dois controles distintos para ativar o alarme sonoro e também o botão, que não emite qualquer som, mas que aciona a equipe privada de segurança e a Guarda Civil Municipal (GCM).

Nos últimos anos, a administração municipal realizou a contratação e a capacitação de novos servidores para atuarem como agentes de segurança escolar, responsáveis pelo controle de fluxo em cada unidade e por acionar, juntamente com a direção, o alarme e o botão.

As rondas nas imediações das escolas municipais são realizadas pela GCM. Suzano também conta com o projeto Prevenir a Violência Escolar, uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo do projeto é identificar e analisar situações envolvendo alunos que podem acarretar em casos de violência, com o encaminhamento aos setores responsáveis e estreitando a comunicação com pais e responsáveis.

Região

Das cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes mantém junto às escolas municipais o trabalho da Ronda Escolar, em parceria com a GCM, um grupamento específico voltado à segurança nas áreas próximas às unidades de ensino. O trabalho é realizado de forma complementar à Polícia Militar, que realiza o patrulhamento nas unidades estaduais.

A GCM também mantém o projeto Anjos da Guarda, que trabalha com os estudantes temas como a prevenção às drogas, o comportamento seguro para as crianças e o bullying.

Além disso, a Prefeitura está implantando 30 totens de segurança próximo às unidades municipais. De acordo com a administração, o trabalho de implantação está em fase final.