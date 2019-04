Caminhoneiro tem mal súbito e causa acidente no cruzamento da Baruel e Regina Cabalau

Um caminhoneiro teve um mal súbito enquanto dirigia nesta quinta-feira, 18, no cruzamento das ruas Baruel e Regina Cabalau Mendonça, no Jardim Japão, em Suzano. De acordo com as primeiras informações, o motorista invadiu a calçada e, depois, atingiu outro veículo.

O motorista foi levado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. As primeiras informações apontam que ao invadir a calçada, o caminhão atingiu pequenos postes de segurança. Não havia pedestres. Além disso, o motorista do veículo de passeio não teve nenhum ferimento.

O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura a respeito do estado de saúde do motorista.